Pallavolo Serie A2 Play-off. Emma Villas: tutto pronto per Modena. Il centrale Trillini: "Ci arriviamo di slancio»

È tutto pronto in casa Emma Villas per la trasferta di Ravenna, dove domenica alle 18 inizia la serie dei quarti di finale playoff: "Finalmente siamo nella parte più importante e più divertente della stagione – ha detto uno dei protagonisti più attesi, il centrale Stefano Trillini –. Arriviamo a questa fase con grande slancio, abbiamo finito bene la regular season, siamo contenti di quanto fatto finora, ora non dobbiamo abbassare l’attenzione ma sono sicuro che non lo faremo. Stiamo lavorando intensamente per provare a dare il meglio domenica".

Di fronte una squadra che in stagione regolare ha vinto per 3-0 entrambi gli scontri diretti ma che nell’ultima parte di campionato è apparsa meno in forma rispetto all’avvio del torneo: "È una squadra molto attrezzata, la conosciamo molto bene, ci sono anche alcuni nostri ex compagni – ha aggiunto Trillini riferendosi a Copelli e Tallone, due punti di forza della Porto Robur Costa –. In campionato hanno avuto la meglio ma i playoff sono un torneo a parte. Sicuramente sono molto forti e preparati. Se arrivai ai playoff dopo aver ottenuto otto vittorie di fila significa che giochiamo bene a pallavolo. Probabilmente domenica non basterà giocare bene, dovremo dare qualcosa in più. Magari non partiamo come favoriti ma andiamo lì per giocarcela e sarà possibile portare a casa il risultato".

Gara1 e l’eventuale gara3 si giocheranno al Palasport Angelo Costa, molto più piccolo della abituale casa della Consar, il Palasport Mauro De André, indisponibile per l’allestimento della nuova edizione di Omc. Chissà se l’assenza dei soliti punti di riferimento sarà uno svantaggio per la formazione di casa.