Yuasa, arriva l’argento. Dynamo troppo forte. Ma Grottazzolina brilla

GROTTAZZOLINA 0 DYNAMO MOSCA 3

AL HILAL (GROTTAZZOLINA): Zhukouski 1, Antonov 6, Cubito (L2) ne, Bardarov, Demyanenko 4, Mattei ne, Comparoni 4, Petkovic 13, Fedrizzi 10, Marchiani ne, Cvanciger, Tatarov 8, Marchisio (L) 36% (18% perf.). All. Ortenzi.

ALTADAWI1 (DYNAMO MOSCA): Podleshykh ne, Vlasov 1, Pankov 3, Sapozhkov, Baranov (L) 21% (7% perf.), Bogdan 9, Zudin ne, Zhuk 8, Belogortsev 2, Kaiumov, Semyshev 17, Sokolov 14, Kurash ne, Kerminen (L) ne. All. Bryanskiy

Arbitri: Almehri - Alblooshi

Parziali: 23-25, 20-25, 21-25

Note: Grottazzolina: 16 errori in battuta, 5 ace, 1 muri vincenti, 29% in ricezione (17% perf), 49% in attacco. Mosca: 11 errori in battuta, 4 ace, 11 muri vincenti, 18% in ricezione (4% perf), 57% in attacco.

Alla fine arriva l’argento per Grottazzolina a Dubai che poco o nulla può contro la Dinamo Mosca che fa valere la loro fisicità in particolare a muro. Primo set con Mosca che parte forte ma la Yuasa non è formazione che esce di partita facilmente. Insegue a lungo anche a distanza ma impatta grazie a Petkovic sul 23 pari ma poi ci pensa Sokolov a chiudere in diagonale sul 25-23. Nel secondo il muro di Mosca (8 nel parziale) scava il solco nella parte centrale mentre in chiusura ci pensa il servizio e soprattutto la premiata ditta Sokolos e Semyshev (impressionante il suo 87% in attacco a fine match) che fissano il il 20-25 finale. Sembra continuare l’inerzia russa anche nel terzo parziale fino al 9-15 stabilmente avanti. Ma qui il servizio di Grotta aumenta il giro del motore con la Yuasa che impatta e viaggia a braccetto con Antonov (entrato al posto di Tatarov dolorante alla schiena) molto incisivo. Finale con l’amaro per un check che rileva solo la palla out di Grotta ma non il netto tocco in seconda linea della Dynamo e la bilancia pende dalla parte finale è purtroppo rovinato da una sciagurata decisione arbitrale che inverte il vantaggio grottese sul 21-20 per un video check che vede sì una palla out, ma senza ratificare il tocco netto del ricettore russo (che non alza la mano). Poi Skolov al servizio fa la differenza e chiude 21-25. Sconfitta che non abbatte affatto il morale, arrivato contro una corazzata, e con ben due premi individuali: Marchisio miglior libero e Petkovic miglior giocatore del torneo.