Cambio al vertice del Gruppo Consar: confermati cinque giocatori chiave per la nuova stagione

Restano i nodi legati al cambio al vertice del Gruppo Consar (che è proprietario del club di volley) da Veniero Rosetti a Nakia Gardini, ma, nel frattempo, gli aspetti strettamente sportivi legati alla ‘prima squadra’ e al settore giovanile, procedono spediti senza apparenti cambi di rotta. Mancava solo l’ufficialità, e così, nelle ultime ore, il club del presidente Matteo Rossi ha reso noto la conferma di 5 dei protagonisti della passata stagione.

Si tratta del libero Riccardo Goi, che si appresta ad affrontare l’undicesima stagione a Ravenna; del centrale Andrea Canella; degli schiacciatori Manuel Zlatanov e Simone Bertoncello; e del palleggiatore Antonino Russo. Sono dunque partiti i vari Guzzo (Cuneo A1), Tallone (Aversa A2), Feri, Copelli (Cuneo A1), Selleri, Pascucci, Vukasinovic e Grottoli (Alessano A3). In realtà, il sestetto titolare che coach Antionio Valentini ha in animo di schierare è già fatto, benché non ancora sdoganato ufficialmente.

Per i ruoli di martello e opposto, si è scelta la pista bulgara. In zona 4 schiaccerà il ventitreenne Samuil Valchinov, protagonista lo scorso anno a Macerata in A2 al primo anno nella Lega italiana. In zona 2 invece, il peso dell’attacco ricadrà sul venticinquenne Hristiyan Dimitrov, globetrotter del volley (ha giocato in Islanda, Belgio, Germania e Ungheria), nelle ultime due stagioni in A3 a Parma, Fano e Sarroch, e dunque al debutto in A2. Per salire di categoria e giocarsi le proprie carte in A2, Dimitrov ha dovuto rescindere l’accordo pluriennale che aveva coi sardi del Sarroch. Al centro invece c’è il ritorno del ventunenne Filippo Bertolucci, già apprezzato in maglia Consar due stagioni fa, prima della partenza per l’ambiziosa Acicastello. Lo starting six è dunque già scritto: Russo in regia in diagonale con l’opposto Dimitrov; Valchinov e Zlatanov alla mano; Bartolucci e Canella al centro; Goi libero.

Da completare c’è poi la panchina, che sarà particolarmente verde. Oltre allo schiacciatore Bertoncello, dovrebbero essere promossi dalla squadra di serie C il palleggiatore Iurlaro e il libero Asoli. All’appello, mancano il 3° centrale e il 2° opposto oltre ad una quarta banda.

A proposito di vivaio, c’è sempre gran fermento sui progetti giovanili legati anche al femminile e all’allestimento delle squadre U16 e U18, che andranno a far compagnia al settore promozionale già attivo dallo scorso anno. In campo maschile invece sembra in dirittura d’arrivo l’accordo fra Porto Robur Costa 2030 e Pietro Pezzi per la costituzione di una squadra ‘mista’ che, allenata da Francesco Mollo, parteciperà al campionato di serie B nazionale, attraverso l’acquisizione dei diritti della Paolo Poggi di San Lazzaro.