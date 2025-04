Campionati minori di pallavolo: pausa pasquale, ma la serie B maschile continua

I campionati minori di pallavolo si fermano per una settimana, e torneranno nell’ultimo week end di aprile: in realtà la serie B maschile farà ancora una volta gli straordinari, visto che tornerà in campo in infrasettimanale dopo pasqua, con la Stadium Mirandola cui mancano due punti per la matematica certezza del primo posto, che nei playoff garantisce una doppia chance di promozione.

Nell’ultimo turno Prepasquale i gialloblù hanno riposato, e le inseguitrici si sono limitate a fare il proprio compito, con Bologna che ha battuto Asola, e la National Villa d’Oro che ha regolato, con un po’ di fatica in più del previsto, il fanalino di coda Grassobbio. 3-1 (25/21 25/17 23/25 25/18) il finale, con un passaggio a vuoto nella terza partita che poteva complicare il lavoro, ma che i rossoneri, trascinati da un Andreoli incontenibile, risolvono velocemente chiudendo la gara con il minimo danno. Sconfitte pesanti invece per le altre modenesi in campo sabato sera, con il Modena Volley che solo nel finale è riuscito a mettere in difficoltà lo Scanzorosciate, comunque vittorioso 3-0 (25/16 25/23 25/22) grazie ad un muro granitico che taglia le ali agli attaccanti in gialloblù. Molto più combattuto, ed ingiusto nel riscontro numerico, il risultato di 3-0 che il Benacus ha inflitto ad una Univolley carpi mai doma: il 3-0 (25/23 29/27 25/23) è troppo severo per i carpigiani, che però non sono riusciti a chiudere nei momenti decisivi. Nel settore femminile, continua a far punti la BSC Sassuolo, che ne strappa uno anche al Montespertoli, salito a Sassuolo con l’acqua ala gola: in realtà ne sarebbero serviti tre alle sassolesi per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica, ma la squadra cala proprio quando era avanti 2-1, ed a nulla sono serviti i cambi effettuati da Tamburello, nel tentativo di riprendere in mano la gara. Nessun verdetto Prepasquale nei campionati regionali, a parte la promozione già da tempo sancita dell’Invicta Modena in D femminile: in D maschile sorprende la frenata del Modena Est, che incassa un’altra sconfitta, che l’allontana dalla promozione diretta, sempre più in mano alla BPER VGModena Volley.

Riccardo Cavazzoni