Capitan Piano appende le ginocchiere: la sua ultima partita di campionato il 2 marzo

Ha iniziato guardando le parabole spesso irreali degli attacchi di Mila e Shiro, rompendo qualche lampadario tra le mura di casa ad Asti. All’Allianz Cloud, invece, Matteo Piano, centrale, classe 1990, giocherà la sua ultima partita di campionato con Milano. A dirlo con ironia e con un filo di nostalgia, con tanto di foto con la prima maglia con il numero 11, quello con cui ha sempre giocato, lui stesso con un post Instagram. Il centrale, sempre più alle prese con vari acciacchi, continuerà a essere a disposizione per i playoff, ma la festa avverrà il 2 marzo, ultima di “regular season“, contro Modena. Ironia della sorte o scherzo del destino: Piano in campo affronterà la squadra con cui ha vinto 1 scudetto, 2 supercoppe e 2 Coppa Italia. "Milano sta organizzando (o tramando) un saluto a fine partita con tutti/e coloro che ci vorranno essere. Non so cosa succederà a fine gara ma so che con voi sarà molto bello. Sarei molto felice di abbracciarvi domenica 2 marzo (poi comunque non parto per Lanzarote, rimango anche tutti i playoff e fino all’ultimissima palla però ci sembrava bello fare una fine speciale)".G.L.