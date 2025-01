Capolista troppo forte, Ceparana lotta ma va ko

Normac 3 Futura Ceparana 1 (25-18; 25-14; 24-26; 25-19)

NORMAC: Carpinteri, Cavaglioni, Esposito, Gatto, Gulisano, Mij, Ottonello, Tognini, Travalia, Truffa. All. Delucchi

FUTURA CEPARANA: Barletta, Battistini, Castagna, Cella, D’Ascoli, Morghen, Quartieri, Rossi, Pascucci libero. All. Garfagnini.

Arbitro: Giambastiani e Granaldi

GENOVA – La Futura Ceparana esce sconfitta dal match esterno sul campo della capolista Normac Genova, dando comunque del filo da torcere alla blasonate avversarie. Primi due set in sofferenza per le spezzine che in ricezione lasciano molti punti alle avversarie, il punteggio dei parziali (a 18 e a 14) è la diretta conseguenza di quanto visto in campo. Nel terzo parziale le ospiti si riscattano e mettono alle corde le genovesi che cedono sul finale, mentre nel quarto, dopo un sostanziale equilibrio, commettono nuovamente troppi errori, consegnando la vittoria alle locali.

Risultati: Tigullio-Villa Levi 3-0, Wonder Normac-Volare Volley 3-1, Sestri-Lavagna 2-3, Albaro-Campomorone 3-1, Ligurmar-Albisola 3-2, Cogovalle-Sanremo 3-1.

Classifica: Normac 33, Cogovalle 29, Sanremo, Futura e Villa Levi 23, Tigullio 19, Volare Volley 18, Wonder Normac 17, S. Sabina e Albaro 16, Campomorone 15, Sestri 8, Albisola e Lavagna 6.

Ilaria Gallione