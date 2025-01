Carica Yuasa Battery. Scontro diretto al palas. Oggi arriva Taranto

L’attesa è alta in casa Yuasa Battery ma in generale per tutto l’ambiente in vista della gara di oggi alle 19 quando al PalaSavelli sarà di scena Taranto per uno scontro diretto chiave in ottica salvezza. Una grande occasione per Fedrizzi e compagni per continuare nella striscia positiva iniziata già da qualche giornata e che ora ha svoltatola classifica. Lo sanno benissimo in casa Yuasa con coach Massimiliano Ortenzi che analizza con grande serenità la sfida: "Gara importante come lo sono tutte a questo punto della stagione. A Padova ci siamo regalati l’occasione di fare un passo avanti e vogliamo mantenere quel trend, nell’atteggiamento in campo e con l’obiettivo di portare a casa punti. Vincere significherebbe avere un altro risultato buono e migliorare ancora rispetto al girone di andata. A Taranto non eravamo contenti, con alcune occasioni importanti non sfruttate. Se avremmo delle occasioni dovremo essere bravi a girarle dalla nostra parte". Squadra che ha saputo trovare anche equilibri importanti al netto anche dei diversi problemi di natura fisica. "Gli equilibri cambiano di settimana in settimana, a seconda di chi abbiamo a disposizione. Lavoriamo per essere pronti a trovare le soluzioni giuste, vediamo chi gioca e chi potrà giocare. Aspettando anche delle buone notizie dall’infermeria ma questa squadra ha il grande pregio di non lamentarsi. Abbiamo avuto dei problemi di infortuni ma non cercano mai scuse, sono sempre opportunità per farsi notare in particolare per chi ha avuto meno occasioni. Cvanciger ha avuto una grande opportunità a Padova ed è stato molto bravo". In settimana anche l’arrivo di Bardarov che è arrivato a rimpolpare l’organico. "Schalk ha avuto opportunità di tornare in Francia a giocare e abbiamo acconsentito, a condizione di trovare un elemento utile. Bardarov lo avevamo cercato in estate, ora c’erano i presupposti per farlo e ci siamo mossi di conseguenza. Ragazzo interessante che ha gran fisico, possiamo scoprirlo poco a poco non essendo ancora al meglio dal punto di vista fisico, ci sarà da attendere qualche giorno". Intanto guardando al match di oggi biglietteria al PalaSavelli ancora aperta questa mattina dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14 fino ad inizio gara.