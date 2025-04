Cerretese Pallavolo punta alla promozione in Serie C nel 50° anniversario

La Cerretese Pallavolo, partita con l’obiettivo playoff, ha acquisito sempre più consapevolezza della propria forza nel corso della stagione, superando anche momenti difficili come l’infortunio al crociato del centrale Rachele Innocenti. Un segnale della compattezza del gruppo e dell’ottimo livello della rosa.

Lo staff tecnico, guidato da Marco Angiolini con Giulia Lensi, Luca Gribaldo e il preparatore atletico Fabio Menichetti, ha saputo far crescere la squadra e gestire al meglio cali di forma e infortuni, raggiungendo la grande soddisfazione di aver raccolto 24 vittorie su altrettante partite giocate.

In Serie D non ci sono promozioni dirette, ma la Cerretese, prima con tre giornate di anticipo, si giocherà l’ascesa in Serie C nei playoff (17 maggio – 7 giugno). Sarebbe la terza promozione in quattro anni per il club biancoverde, un sogno che oggi sembra possibile e che avrebbe un valore speciale, se si tiene conto che questo è l’anno del 50° anniversario della società guidata dal presidente Giuseppe Di Pietro.

Ora spazio alle ultime due gare di campionato, prima della corsa finale verso il salto di categoria.