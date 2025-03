Champions League, netto successo in Turchia contro l’Eczacibasi. Milano in semifinale ritrova Conegliano

È la Numia Vero Volley Milano la quarta e ultima squadra qualificata per la Final Four di Champions League, che si svolgerà a Istanbul il 4 e 5 maggio. Dopo la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Savino del Bene Scandicci anche la terza italiana impegnata nella massima competizione continentale ha completato la propria missione imponendosi per 3-0 come era già successo all’andata nel ritorno dei quarti in casa dell’Eczacibasi Istanbul. La squadra del Consorzio (cui bastavano due set per chiudere matematicante il discorso) non ha tremato nell’infuocato Burhan Felek Voleybol Salonu che ha spinto le padrone di casa a un’impresa quasi impossibile. Tijana Boskovic nel primo set è stata quasi perfetta, con 9 punti, ma Milano dopo aver incassato subito un 4-0 è rimasta in scia, con la solita Paola Egonu protagonista ma non solo. Sul finire del parziale le ospiti hanno poi messo la freccia e ai vantaggi hanno firmato il pesantissimo 1-0.

Stessa storia nel secondo set, con l’ex Kathryn Plummer che ha provato a pareggiare i conti tenendo così in vita le turche ma le schiacciate di Myriam Sylla e i muri di Anna Danesi e Kurtagic hanno permesso a Milano di imporsi ancora 26-24 scrivendo in anticipo la parola fine. Il terzo parziale è stato utile solo a fine statistici, con coach Stefano Lavarini che ha tenuto comunque in campo le titolari nonostante domenica sia già in programma gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto a Pesaro contro Vallefoglia. Alessia Orro e compagne non hanno sprecato ulteriori energie e completando il 3-0 si sono meritate una bella doccia prima del rientro in Italia. La Numia Vero Volley Milano quindi come detto ha conquistato il pass per la Final Four e in particolare per una semifinale tutta italiana contro Conegliano. Sarà una riedizione della finale per il titolo di campionesse d’Europa andata in scena lo scorso anno sempre in Turchia ma ad Antalya e vinta dalle imbattibili pantere.

ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBUL-NUMIA VERO VOLLEY MILANO 0-3 (24-26, 24-26, 21-25).