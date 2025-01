Clai, adesso si fa sul serio: "Giocheremo senza paura"

Domani nella terzultima partita della prima fase, la Clai Imola giocherà sul campo di Macerata, la gara comincia alle 17 come di consueto. Un match comunque impegnativo per la truppa di Nello Caliendo che dovrà affrontare la terza forza del campionato: le marchigiane fin qui hanno messo in cassaforte 33 punti, un bottino che vale il piazzamento dietro le grandi squadre del girone: San Giovanni in Marignano e Messina.

Nelle file della Clai farà il suo esordio la palleggiatrice Nicole Rocha Drewnick (foto), doppio passaporto brasiliano e americano, la sua famiglia vive a Dallas. La Drewnick è la prima straniera della storia biancoblù e prenderà il posto di Matilde Pinarello. La neo biancoblù ha cominciato la stagione nel Brasilia squadra di Superlega carioca, in precedenza ha giocato nel campionato statunitense e in quello portoricano.

Una piccola rivoluzione ha cambiato il roster imolese, dopo Melandri, sono arrivate Stafoggia e ora Drewnick; inserimenti per cercare di centrare la permanenza in categoria nella poule retrocessione che si giocherà da febbraio in avanti. Mancano ancora tre partite e le imolesi proveranno a mettere in cassaforte più punti possibili che saranno utili per giocare la seconda fase di stagione: "Il girone di ritorno – commenta Eva Ravazzolo – è una storia completamente diversa. Tutte le squadre si sono rinforzate ed il livello inevitabilmente si è alzato. Abbiamo incontrato finora le formazioni più in alto di noi in classifica e purtroppo ci è mancata la giusta convinzione e la consapevolezza di potercela giocare con tutte le squadre affrontate. Nella gara con Brescia abbiamo dimostrato la nostra forza, l’abbiamo vinta per avere messo in campo dall’inizio alla fine la necessaria aggressività. Giocheremo a Macerata senza paura e con l’obiettivo di muovere la classifica in qualche modo, ben sapendo che di fronte ci sarà un’avversaria fortissima in tutte le zone del campo".

Le altre gare: Casalmaggiore-San Giovanni in Marignano, Lecco-Messina, Mondovì-Costa Volpino, Castelfranco-Brescia.

La classifica: San Giovanni in Marignano 40; Messina 36; Macerata 33; Brescia 25; Costa Volpino 23; Castelfranco 19; Clai Imola 17; Casalmaggiore 14; Lecco 13; Mondovì 5.