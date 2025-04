Clai festeggia la salvezza in A2 con Vasco Rossi e guarda al futuro

"Eh già siamo ancora qua". La Clai ricorre a Vasco Rossi per festeggiare la permanenza in A2 ottenuta nell’ultima partita Concorezzo. Una salvezza conquistata vincendo le ultime sei gare e facendo 17 punti sui 18 disponibili con in panchina la coppia formata da Dominico Speek e Massimo Benedetti che del club è direttore tecnico.

"E’ già tempo di pensare al futuro – commenta il presidente Stefano Mongardi –, ringraziamo Massimo e Dominico per il lavoro eccezionale che hanno fatto in questi mesi. Abbiamo chiesto a Dominico di rimanere come vice coach per lavorare con l’allenatore che sceglieremo da qui a breve, mentre Benedetti tornerà a occuparsi del settore giovanile. Entrambi sono stati gli artefici principali, ma non gli unici, di questa incredibile impresa".

La squadra che si è salvata è stata assemblata in parte a gennaio con l’innesto di alcune giocatrici. Al PalaRuggi ha giocato l’ultima gara Alessia Mastrilli.

"Alessia oltre a essere un ottimo libero è una persona speciale, ha deciso di smettere e al suo posto avremo Arianna Gambini che quest’anno ha pazientemente atteso il suo momento. Arianna ha il contratto pure per la prossima stagione. Poi ci sarà il nostro capitano Sofia Cavalli, tornata a giocare dopo un infortunio, dovrà continuare ad allenarsi per arrivare pronta all’estate. Come dirigenti abbiamo già valutato chi confermare e approfondiremo l’argomento con il nuovo tecnico".

E’ ancora tempo di pensare all’impresa compiuta.

"A livello emotivo è stata un’annata molto dispendiosa sotto tanti punti di vista. Grazie agli sforzi di tutti siamo riusciti a centrare la permanenza in categoria, nei prossimi giorni ci sarà una riunione di Lega e dirò, ma lo pensano anche altri presidenti, come questa formula vada rivista e ripianificata per mettere tutte le squadre allo stesso livello senza poi dover vedere team già sazi a metà della seconda fase. Noi all’inizio eravamo nel girone più forte, che ha già visto due squadre promosse al piano di sopra e la terza che si sta giocando le sue carte. Giocare in serie A2 è un grande obiettivo e per il 2025/2026 il nostro obiettivo è quello di puntare al quinto posto per non dover soffrire fino all’ultima gara come è accaduto quest’anno".