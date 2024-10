Clai Rizzieri: "La strada è quella giusta"

La prima vittoria in serie A2, ottenuta con grande autorità sul campo del Costa Volpino, è una bella iniezione di fiducia per la Clai di Nello Caliendo. Le imolesi sono riuscite a tenere in pugno la partita dal primo all’ultimo set, un segnale non scontato da parte di una squadra neo promossa. Il salto dalla B1 all’A2 è molto ampio e allo stesso tempo lungo, ma già nelle sfide con Messina e San Giovanni in Marignano le biancoblù avevano dimostrato di non voler fare solo le comparse. Nelle prime due uscite non erano arrivati punti, ma risposte sì, sono uscite certezze e queste sono la base messa in campo nel match giocato in terra bergamasca. Imola non è mai stata in balia degli avversari, mettendo in campo le proprie armi e sfruttandole a dovere in tutti i momenti dell’incontro. La Clai se vuole avere chance di salvezza, non può prescindere dal fatto che tutte le sue giocatrici cantino e portino la croce allo stesso modo. Ci sarà spazio per ognuna, e la forza dovrà essere quella di essere protagoniste quando Caliendo deciderà di puntare su una o sull’altra. Domenica la Clai è stata capace di esaltare tutte le giocatrici, Bacchilega (10) e Bulovic (18) sono andate in doppia cifra, ma tutte le altre hanno portato il loro contributo e fra queste l’alzatrice Emma Rizzieri, per lei 4 punti: "Venivamo da due sconfitte con squadre di altissimo livello –dice Emma–, come Messia e San Giovanni in Marignano che puntano alle prime posizioni della graduatoria. In Sicilia siamo scese in campo con il piede giusto, con Marignano invece le cose sono andate diversamente. Nella partita con Costa Volpino siamo state più squadra".

Una buona prestazione quella fatta in Lombardia, ma la cosa fondamentale sono stati i tre punti che hanno cancellato lo zero in graduatoria: "Abbiamo avuto una svolta, siamo state più squadra, ci abbiamo creduto al 110 per cento e si è visto il gruppo in ogni minimo dettaglio. Siamo felicissime, si spera di continuare così e di raggiungere altrettanti risultati positivi, in settimana ci alleneremo tanto per fare un altro risultato positivo nella prossima partita, sarebbe bello vincere davanti ai nostri tifosi del PalaRuggi".

Il prossimo avversario della Clai è il Casalmaggiore, si gioca domenica alle 17.