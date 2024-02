Conad ancora sconfitta. Ora la classifica fa paura

ABBA PINETO

3

CONAD

0

ABBA PINETO: Santangelo 18, Mignano ne, Pesare (L), Sorgente (L), Jeroncic 1, Frac ne, Basso 10, Di Silvestre 5, Paris, Nikacevic 12, Loglisci, Panciocco 17, Msatfin, Marolla ne. All. Cezar Douglas.

CONAD REGGIO EMILIA: Caciagli ne, Mariano 9, Sesto ne, Sperotto 4, Catellani ne, Maiocchi 1, Gasparini 14, Bonola 8, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 5, Marks ne, Guerrini, Suraci 10. All. Fanuli.

Note: parziali 25-21, 25-23, 25-23. Ace 8-4, service error 8-7, ricezione 60%-49%, attacco 46%-45%, muri 11-5. Note Pineto: ace 8, service error 8, ricezione 60%, attacco 46%, muri 11.

Conad (22 punti), la classifica inizia a fare davvero paura. I giallo-rossi collezionano la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite cadendo dopo 3 set equilibrati a Pineto (22) e, mentre le rivali collezionano punti, le ultime due piazze si avvicinano sempre di più: Ortona, sconfitta al tiebreak da Cantù dopo aver condotto di 2 set, è a 4 lunghezze, mentre Castellana, che ha battuto i Lupi 3-1, è addirittura a tre.

Il match. Senza Marks, in panchina solo per onor di firma, gli ospiti si trovano subito ad inseguire: l’ex Santangelo, dalla linea del servizio, posta avanti i suoi sul 13-10, ma un ace di Sperotto ricuce lo strappo; Fanuli richiama in panchina Suraci, facendo entrare Maiocchi, e Mariano riesce a mettere a terra il 22-21, ma Pineto allunga ancora a Di Silvestre conclude il primo parziale con l’attacco del 23-21. Al cambio di campo parte meglio la Conad, che con Bonola si porta sullo 0-3; Panciocco rovescia la situazione con un servizio vincente poi, dopo uno stop per la caduta del plexiglass che separa il campo dalla panchina su una bambina, per fortuna senza conseguenze, i padroni di casa allungano sul 22-19; Sperotto accorcia le distanze e porta i suoi a -1, prima del primo tempo di Basso per il 25-23. Nel terzo set Fanuli è costretto a chiamare timeout sul 5-1 e la mossa ha il suo effetto: Suraci e Volpe, infatti, firmano la parità a quota 9, poi il primo deve alzare bandiera bianca per un problema al polpaccio. La Conad regge fino al 24-23, poi è Nikacevic a sbarrare la strada a Gasparini e a condannare il sestetto reggiano ad una sconfitta pesante. Domenica prossima alle 16 sfida interna con Cuneo: serve reagire, per non gettare via la salvezza.