Consar, gerarchie definite. Occhio ai baby talenti

A due settimane dall’inizio del 3° campionato consecutivo di A2, la Consar Ravenna cerca di tirare le prime somme. Il sestetto di coach Antonio Valentini e Saverio Di Lascio ha finora disputato 3 amichevoli. Per due volte ha affrontato Porto Viro, perdendo in entrambe le occasioni (0-4 e 1-3). Nel mezzo, fra le mura amiche del PalaMattioli, ha affrontato la matricola Fano (che sarà anche l’avversario al debutto stagionale), superando l’ostacolo per 3-1 dopo aver vinto i primi 3 set abbastanza agevolmente. Se nei primi due test, coach Valentini aveva sfruttato le ‘rotazioni’ per vedere un po’ tutti gli effettivi all’opera, nell’ultimo match – giocato a Porto Viro per l’inagibilità del PalaCosta – le gerarchie sono emerse, al netto del forfait di capitan Goi (influenza), sostituito dal baby Pascucci. In prospettiva campionato, il sestetto base dovrebbe dunque quello con Russo in regia, Guzzo opposto; Canella e Copelli al centro; Tallone ed Ekstrand schiacciatori; Goi libero. Alle loro spalle, il ‘cambio’ per l’alzatore è Selleri; Fei e Zlatanov, oltre al promettente 2007 Bertoncello, si giocano il posto di ‘primo cambio’ per gli schiacciatori, ma anche per l’opposto; Grottoli è l’alternativa naturale ai centrali, col 2006 Mirabella a supporto; mentre il figlio d’arte Pascucci, come già dimostrato concretamente, è il sostituto di capitan Goi.

Le prime uscite amichevoli, ma anche le prime settimane di allenamenti, hanno evidenziato (concetto espresso dallo stesso Tallone) una condizione atletica non omogenea fra i componenti del roster. Il dettaglio è spiegabile dall’attività estiva dei vari Zlatanov (2008), Bertoncello (2007), Mirabella (2006) e Selleri (2005) con le nazionali giovanili azzurre, oltre allo svedese Ekstrand, che ha giocato con la propria nazionale le qualificazioni agli Europei 2026. La marcia di avvicinamento all’esordio in campionato prosegue comunque spedita con altri due test. Mercoledì prossimo, i giallorossi saliranno a Carpi per affrontare l’ambiziosa Brescia degli ex Erati, Cavuto e Raffaelli, mentre sabato 28, la prova generale prima dell’esordio in campionato, avverrà a Siena, contro un’altra delle annunciate big della stagione 2024-25. Domenica 6 ottobre, alle 18, al Pala de André, il sestetto di coach Valentini, ospiterà Fano – rinforzatasi con gli ex Mengozzi e Coscione, ma anche con l’opposto tedesco Marks – per la giornata d’esordio. La prima trasferta sarà invece quella di domenica 13 ottobre, alle 19, al PalaBigi di Reggio Emilia. Slitta a domani il termine ultimo per il diritto di prelazione degli abbonamenti; 150 le tessere sottoscritte.