Consar, il piacere della vetta: "Tre di fila, tanta roba..."

Dopo 3 giornate, la Consar è solitaria in testa alla classifica del campionato di A2. È un evento che non succedeva da 13 anni, ovvero dalla stagione 2010-11, quando poi la Marcegaglia di Antonio Babini ottenne la promozione in Superlega. La vittoria dell’altra sera nel posticipo contro Siena ha messo in vetrina il sestetto di coach Valentini, che si è affidato soprattutto ai fondamentali di seconda linea per sconfiggere una delle annunciate big. Proprio capitan Riccardo Goi ha fatto la sintesi: "Tre vittorie di fila e tutte per 3-0 è... tanta roba. A inizio campionato le squadre non sono ancora amalgamate, compresa la nostra ovviamente. Non è facile raccapezzarsi, però, 3 vittorie consecutive fanno bene. È anche vero che Siena si è presentata senza Nelli, ma non è mai semplice affrontare squadre ambiziose e di valore. Tra l’altro, il rischio che l’assenza di un big ti condizioni, è alta, perché pensi che tutto sia più facile. Bravi a restare sempre sul pezzo". Sul valore morale della Consar 2024-25, non ci sono dubbi: "È un bel gruppo che lavora tanto e bene. La base è solida. Il clima è quello giusto e poi le vittorie aiutano. Arriveranno sicuramente i momenti difficili, ma la partenza è buona".

Ora i giallorossi dovranno affrontare 3 partite in 8 giorni, ovvero, domenica 27 la trasferta a Pordenone contro Prata ("La loro diagonale Alberini-Gamba è forte e collaudata; sarà tosta e dura, ma noi ci arriviamo nelle migliori condizioni mentali possibili"); giovedì 31, nel turno infrasettimanale, il big match interno con Porto Viro; domenica 3 novembre la lunga trasferta in Calabria a Palmi. "A me – ha proseguito il libero giallorosso – piace giocare spesso. Del resto, questo lavoro è fatto per l’aspetto agonistico. Sarà tosta, lo sappiamo, ma ci adatteremo". Contro Siena è emersa l’abilità dei ravennati in difesa, ma soprattutto in ricezione: "Siamo una ‘linea’ nuova – ha spiegato Goi – e bisogna lavorarci, proprio per migliorare la conoscenza e l’affiatamento. È una sorta di working progress sul quale ci stiamo applicando bene, perché i miglioramenti ci sono. Gli adattamenti? Vengono effettuati anche in base alle sensazioni del campo. L’importante è prendersi delle responsabilità, soprattutto quando si decide di ricevere a 3".