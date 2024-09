Consar, largo ai giovani: "Progetto a lungo termine"

"Sono ragazzi che stanno mostrando grande attitudine al lavoro e grande desiderio di crescere sotto tutti i punti di vista". Coach Antonio Valentini ha presentato così gli schiacciatori Hampus Ekstrand e Simone Bertoncello. "La prima impressione – ha commentato il ventunenne svedese Ekstrand, 1° scandinavo a vestire la maglia di Ravenna – è stata incoraggiante, il contesto è bello, la squadra è giovane, e mi sembra di stare in famiglia. Dopo i 2 anni a Taranto in Superlega, per me è la terza stagione in Italia. La differenza col livello tecnico del volley svedese è significativa. Con la nazionale del mio Paese, nel corso dell’estate abbiamo giocato 2 gare per le qualificazioni agli Europei, perdendo 2-3 in casa contro la Svizzera, ma vincendo 3-0 in Spagna, piazzando un risultato molto importante".

Simone Bertoncello, azzurrino, classe 2007, in arrivo dalla serie B di Bassano, dovrà sgomitare per farsi luce in un reparto nel quale, oltre a Ekstrand, ci sono anche l’esperto Tallone, il confermato Feri e il compagno di nazionale Zlatanov: "A Ravenna – ha commentato il diciassettenne schiacciatore berico – ho trovato una bella realtà, come del resto me l’avevano descritta. L’anno scorso ho vinto l’Europeo U17. Dopo una estate di stop con la nazionale, voglio tornare, puntando ai Mondiali del prossimo anno". Coach Valentini, dopo aver spiegato che Ekstrand dovrà perfezionare la ricezione, mentre Bertoncello avrà come punto di forza i fondamentali di seconda linea, ha introdotto l’aspetto agonistico del precampionato giallorosso: "In questa fase abbiamo privilegiato la preparazione fisica. Siamo forse in ritardo sulle fasi di gioco rispetto alle altre squadre, ma il nostro è un progetto a lungo termine che punta su una forma da mantenere sul lungo periodo. Nella settimana in corso abbiamo comunque introdotto temi tattici più specifici legati al gioco di squadra".

Intanto la Consar Ravenna si prepara per il debutto nei test precampionato. Sabato a Porto Viro è in programma la prima amichevole. Mercoledì 18 i giallorossi ospiteranno al ‘Palacosta’ la matricola Fano degli ex Mengozzi e Coscione. Sabato 21, di nuovo al PalaCosta, andrà in scena il ‘ritorno’ contro i polesani del Porto Viro. Mercoledì 25, la Consar salirà a Carpi per affrontare Brescia degli ex Erati, Cavuto e Raffaelli, mentre sabato 28, la prova generale prima dell’esordio in campionato, avverrà a Siena. Domenica 6 ottobre, alle 18, al Pala de André, il sestetto di coach Valentini, ospiterà Fano per la prima giornata del campionato di A2. La prima trasferta sarà invece quella di domenica 13 ottobre, alle 19, a Reggio Emilia. La Legavolley ha nel frattempo comunicato che, tutte le gare del campionato di A2, saranno trasmesse gratuitamente in diretta sulla piattaforma Vbtv (Volleyball Tv).