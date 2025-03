Consar, playoff in vista: "Risultati oltre il previsto"

"I risultati stanno andando oltre le previsioni". Veniero Rosetti è stato di poche parole. Il patron del Gruppo Consar – sponsor e azionista di maggioranza del club giallorosso – ha introdotto così la fase decisiva della stagione 2024-25 del Porto Robur Costa 2030. Lo ha fatto l’altra sera, alla Casa Consar di Russi, alla serata conviviale organizzata dal presidente Matteo Rossi e dedicata ai partner che accompagnano la società nel campionato di serie A2, garantendone l’attività. È stato un ritrovo nel segno della ristata e del divertimento, con Marco Marzocca – attore comico e cabarettista, diventato celebre anche grazie alla trasmissione Zelig – nelle vesti di ‘guest star’, affiancato dal prof. Daniele Rimini, docente universitario, esperto di pianificazione e sviluppo marketing e commerciale. La ‘strana coppia’ Marzocca-Rimini ha tenuto banco, strappando sorrisi e applausi. L’obiettivo di cementare il rapporto con gli sponsor è stato raggiunto. Ora, c’è da compiere l’ultimo passo. In campo. E la palla passa necessariamente a giocatori e staff tecnico. Anche coach Antonio Valentini è stato di poche parole: "Mancano due partite e poi affronteremo i playoff. In questo momento lavoriamo per arrivare più lontano possibile". Per arrivare più lontano possibile bisogna però tornare a vincere da 3 punti.

L’ultimo successo pieno, risale infatti al 19 gennaio scorso, col 3-0 corsaro di Porto Viro. Quel giorno, la Consar conquistò il 10° successo consecutivo, conservando, con esso, il 1° posto in classifica. Poi, un granello di sabbia è entrato nel meccanismo. E, successivamente, i giallorossi hanno racimolato 6 punti in 6 partite, frutto di 3 successi al tiebreak e altrettanti ko. Col freno a mano tirato, il sestetto di coach Valentini ha perso la leadership, facendosi scavalcare da Prata, ora a +5, e da Brescia, ora a +2. Domenica alle 16, al Pala de André – per l’ultima gara stagionale sotto la cupola di viale Europa; dopodiché ci si trasferirà al PalaCosta, per via dell’Omc – sono in arrivo i catanesi di Acicastello, settimi della classe, e ultimi nella griglia d’accesso ai playoff. I giallorossi, che poi, all’ultima giornata di regular season, in trasferta, affronteranno Macerata puntano ovviamente all’en plein.