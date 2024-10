Consar-Prata, sfida infinita: "Occhio ad Ernastowicz"

Dopo tre vittorie consecutive, tutte per 3-0, la Consar Ravenna torna in campo stasera a Pordenone per affrontare Prata (fischio d’inizio alle 17.30, arbitri Vecchion e Pasin; diretta in chiaro su Vbtv). I giallorossi mettono in palio la leadership solitaria, acquisita grazie ai successi contro Fano, Reggio Emilia e Siena. La gara contro i friulani è la riproposizione della sfida infinita della scorsa stagione, quando le due formazioni si sono affrontate 7 volte, ovvero due in Coppa Italia (doppio 3-1 per i giallorossi), due in regular season (una vittoria per parte al tiebreak), e 3 ai quarti di finale dei playoff (gara1 e gara3 vinte 3-0 dai ravennati al Pala de André; gara2 vinta dai friulani 3-2 a Pordenone). È un match che si preannuncia equilibrato.

L’obiettivo dei giallorossi è quello di conservare la prima posizione della classifica in solitaria. Coach Antonio Valentini non nasconde le insidie: "Affrontiamo una formazione avversaria composta da giocatori di alto livello, con un’esperienza importante in questa categoria, a partire dallo schiacciatore polacco Ernastowicz che conosco bene, avendolo affrontato nelle stagioni precedenti e so quanto vale. Prata è una squadra che sta giocando una buona pallavolo e ne ho avuto conferma visionando i filmati delle gare disputate fin qui. Ci aspetta un match difficile, ma noi siamo pronti a giocarcelo".

Il tecnico dei ravennati, che dovrà rinunciare all’infortunato Pascucci (menisco), è fiducioso: "Ci siamo preparati al meglio nonostante il poco tempo che abbiamo avuto a disposizione per allenarci, visto il posticipo di martedì scorso contro Siena. Sappiamo però che, per noi, soprattutto in questa fase, il campionato è così, ovvero con 4 gare da disputare in 13 giorni, e dovremo sfruttare al meglio tutti gli allenamenti che a disposizione per arrivare nelle migliori condizioni a queste partite così ravvicinate". Prata, che in classifica ha 6 punti frutto dei successi contro Reggio Emilia e Palmi, e del ko a Porto Viro, è allenata da Mario Di Pietro e gioca un po’ a memoria con Alberini in regia e il mancino Gamba opposto; Terpin e il polacco Ernastowicz schiacciatori; Katalan e Scopelliti al centro; Benedicenti libero. La Consar tornerà in campo giovedì, alle 20, al Pala de André, contro Porto Viro.