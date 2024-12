Consar, vittoria di carattere. Acicastello cede al tiebreak

Acicastello

2

Ravenna

3

(25-17, 25-22, 17-25, 26-28, 15-17)

COSEDIL ACICASTELLO: Bossi 11, Lucconi 21, Manavinezhad 9, Bartolucci 16, Saitta 1, Rottman 15, Orto (L); Basic 1, Bernardis, Argenta 3, Volpe. Ne: Sabbi, Lombardo, Bartolini (L). All. Placì.

CONSAR RAVENNA: Canella 9, Russo 2, Tallone 20, Copelli 16, Guzzo 20, Feri 9, Goi (L); Ekstrand 1, Zlatanov, Bertoncello 1, Grottoli. Ne: Selleri, Mirabella, Pascucci (L). All. Valentini.

Arbitri: Vecchione e Gasparro.

Note. Durata set: 25’, 29’, 26’, 35’, 26’. Acicastello: battute sbagliate 19, vincenti 5, muri 12, errori 12. Ravenna: battute sbagliate 20, vincenti 6, muri 14, errori 11.

Risale miracolosamente da due set di svantaggio, la Consar Ravenna al PalaCatania e finisce per vincere 3-2 dopo aver annullato la bellezza di 6 match ball (3 nel quarto e 3 nel quinto set) e, soprattutto, che vede anche l’arbitro Vecchione fischiare la fine sul 15-13 al tiebreak per i padroni di casa. Poi un lunghissimo videocheck gli fa cambiare idea e si passa sul 14-14, poi i bizantini riescono ad imporsi 17-15 alla seconda opportunità grazie a Tallone che non perdona sotto rete. I primi due set vedono una sola squadra in campo, quella di casa, con uno dei tanti ex ravennati, Bartolucci, spadroneggiare in lungo e in largo tanto da arrivare a 9 punti, molti nei momenti decisivi. In meno di un’ora la Consar si trova sotto 0-2 con una parvenza di reazione nel secondo parziale, quando spreca la palla del possibile 23-23, prima di cadere 25-22.

Dal terzo set, però, inizia un’altra partita: il terzo parziale è letteralmente dominato con Tallone che sale di livello e al centro Russo ha più certezze, rispetto alle prime due frazioni. Il netto 25-17 fa ben sperare. Invece la quarta frazione vive di un grande equilibrio: si arriva sino a 22-22 con Copelli che sbaglia la battuta e Canella, poi, si vede fischiata un’accompagnata che avrebbe portato i suoi al set point, invece porta il Saturnia alla palla match che lo stesso Canella annulla. Ne avrà altre due, Acicastello, ma prima una palla fuori di Lucconi, poi Tallone su un’ottima battuta di Russo chiudono la contesa 28-26 per la Consar e rimandano tutto al quinto. Quinto set equilibratissimo ma Guzzo sale in cattedra e trascina i suoi alla vittoria.

u.b.