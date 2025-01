Contro Troticoltura Armanini. Cascio indisponibile. 4 Torri Volley in casa

Si chiude oggi alle 17,30 al palasport di Ferrara un girone di andata che la 4 Torri Volley immaginava molto diverso. Il campionato si è sviluppato in maniera deludente per i granata, che hanno però ancora la possibilità di togliersi delle soddisfazioni. E magari regalare ai propri tifosi qualche vittoria in più nell’impianto di piazzale Atleti Azzurri d’Italia, dove dall’inizio della stagione Morelli e compagni hanno vinto una sola volta su cinque. Numeri non certo all’altezza di una squadra che aveva l’ambizione di lottare per le prime posizioni, ma non è il momento di fare processi.

Adesso è più importante ripartire, con coach De Marco che va a caccia della prima vittoria della sua gestione contro Troticoltura Armanini, sestetto di Arco (provincia di Trento) che occupa il penultimo posto in classifica con un bilancio di due vittorie e 10 sconfitte. Sulla carta insomma l’avversario di turno appare abbordabile, ma guai a dare per scontati i tre punti dopo tre sconfitte di fila. Anche perché la 4 Torri Volley continua a essere bersagliata dalla sfortuna. L’ultimo arrivato Paolo Cascio si è infatti subito infortunato a un dito, e resterà fuori almeno qualche settimana. Anche Samuele Aprile non sarà a disposizione a causa di un problema fisico, con diagnosi ancora in via di definizione.

Per fortuna rientra Simone Grazzi dalla squalifica, inoltre per fare fronte a queste defezioni la società granata è corsa ai ripari mettendo a segno altri due acquisti. Il primo è lo schiacciatore pugliese Gabriele Buffo (classe 2004), la scorsa stagione a Letojanni ma due anni fa campione d’Italia Under 19 con la Materdomini Castellana Grotte. Il secondo è Simone Ghidoni, schiacciatore-opposto mancino, proveniente dal Sama Portomaggiore con cui ha giocato in serie D fino alla settimana scorsa. Infine, è stato aggregato alla prima squadra nuovamente il libero dell’Under 19 Cesare Roboni in sostituzione di Nicola Soriani.

Stefano Manfredini