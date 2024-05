Convocazione. Cbf Balducci Paoloni,. Mercante e Calisti nel Club Italia

Doppia chiamata azzurra per Valeria Mercante e per Lucrezia Calisti, pallavoliste del vivaio della Cbf Balducci Paoloni, convocate dal Club Italia. La palleggiatrice Mercante, classe 2008, campionessa regionale con l’Under 18, sosterrà uno stage di allenamenti a Lucrezia di Cartoceto dal 4 all’8 giugno, guidati dal primo allenatore Michele Minotto, su segnalazione del professor Marco Mencarelli, dt delle attività giovanili femminili. La giovane vivrà questa esperienza insieme con altre 19 pari età provenienti da varie società del centro Italia. Sempre con il Club Italia, altra convocazione azzurra per la centrale Lucrezia Calisti, classe 2009 e vice campione regionale con l’Under 16 arancionera. Per lei una giornata di allenamenti per venerdì 7 giugno a Lucrezia, insieme con altre cinque atlete del centro Italia. Da segnalare la partecipazione di domenica scorsa allo stage a Recanati organizzato dal Comitato regionale Marche, della stessa Lucrezia Calisti, di Luce Spernanzoni e di Minerva Aleandri.