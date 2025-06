CUS Pisa conquista l'argento ai Campionati Nazionali Universitari 2025

È un argento che vale come un trionfo quello conquistato dalla squadra maschile di pallavolo del CUS Pisa ai Campionati Nazionali Universitari 2025 di Ancona. Un risultato che mancava da anni nella bacheca gialloblù e che arriva al termine di una cavalcata entusiasmante, chiusa con la finale al cardiopalma contro il CUS Mo.Re. Vittoria agli emiliani per 3-2, con un tie-break dominato 15-6, ma applausi e orgoglio tutti per i ragazzi pisani.

Il percorso del CUS Pisa è stato da applausi. La squadra ha superato nell’ordine CUS Bari, CUS Bologna e CUS Udine, imponendosi nel girone più complicato del torneo. In semifinale, la vittoria per 3-1 sul CUS Parma ha spalancato le porte di una finale tanto attesa quanto sofferta. Contro il CUS Modena-Reggio, i pisani hanno lottato su ogni pallone, ma hanno pagato la stanchezza accumulata in sei giorni intensissimi. "Siamo molto orgogliosi", ha dichiarato il tecnico Francesco Ceccherini al termine della gara. "Abbiamo formato un gruppo eccezionale, con lo spirito giusto fin dall’inizio. Partita dopo partita abbiamo iniziato a crederci davvero. L’oro è sfumato per pochi punti, ma questo argento lo festeggiamo con il cuore".

La stanchezza ha pesato, come conferma lo stesso allenatore: "Alcuni di noi venivano dai play-off dei rispettivi campionati. Arrivare così in fondo e giocarsi tutto alla pari è stato un grande risultato. Adesso si torna a casa, ma ci siamo già promessi che questa medaglia la festeggeremo come merita".

Grande soddisfazione anche da parte del capitano Mattia Civinini: "È stata un’esperienza incredibile. Abbiamo chiuso al primo posto un girone tosto e ce la siamo giocata fino all’ultimo. Un risultato che ci riempie d’orgoglio".

La rosa che ha partecipato al torneo era composta da: Marco Prefetto, Giacomo Pardi, Edoardo Maccheroni, Francesco Lusini, Francesco Casapieri, Andrea Oddo, Edoardo Pantalei, Francesco Pozza, Mattia Civinini (capitano), Alessio Matteini, Lorenzo Caproni e Francesco Simoni.