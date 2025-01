D maschile. Ceparana fa il pieno di punti. Colombiera ko nel big match

Luci e ombre per le tre squadre di C maschile che raccolgono una vittoria, una sconfitta e un ko al tie-break. Il Colombiera torna a mani vuote dallo scontro al vertice sul campo del Villaggio Chiavari vittorioso 3-0 (25-22; 25-14; 25-15). I ragazzi di Carli combattono principalmente nel primo set, terminato 25-22, ma nei restanti due parziali lasciano troppi spazi agli avversari. Colombiera: Carli, Castagna, Cecchieri, Morselli, Pieraccioli, Pucci, Regoli, Roffo, Sinagra, Vatteroni, libero Bologna. All. Carli.

Vittoria senza troppi patemi invece per la Futura Ceparana, un netto 3-0 sul Santa Sabina con parziali 25-7; 25-15; 25-15. Ottima prova corale grazie soprattutto ad una battuta efficace, bene anche la fase muro-difesa e il contrattacco. Futura Ceparana: Bandiera, Corallo, Franceschini, Fregoso, Lambruschi, Mangora, libero Steni. All. Senesi.

La Vdm La Spezia conquista un punto nell’equilibrato match contro il Rapallo. Nel tie-break, concluso 8-25, gli ospiti sono più incisivi: 2-3 il finale per Rapallo, parziali 23-25; 25-16; 23-25; 25-15; 8-15. Vdm La Spezia Steel: Alderete, Ballerini, Cariulo F., Fontona, Franciosi, Garfagnini, Girelli, Lombardi Al., Lombardi And., Sozzi, liberi Rossini G. e Cariulo L. All. Pala S.

Altro risultato: Cus Genova-Lavagna 0-3. Classifica: Chiavari 22, Colombiera 19, Futura e S.Sabina 16, Psm Rapallo 14, Lavagna 13, Cus e Vdm 10.

I.G.