La 4 Torri cerca riscatto contro il Btm Massanzago dopo la sconfitta casalinga

Per dimenticare la brutta sconfitta di sabato scorso in casa contro Casalserugo, la 4 Torri oggi va a Borgoricco per affrontare il Btm Massanzago (si gioca alle ore 20.30). Erano state cinque le partite consecutive vinte sul proprio campo dall’inizio del 2025: vittorie che avevano costituito il lancio per andare a cercare fortuna in trasferta. Fortuna che purtroppo si è vista nel girone di ritorno solo a Padova. Ecco che con questa sfida al Massanzago la 4 Torri va alla ricerca del riscatto della brutta prestazione di sabato scorso come dei magri risultati ottenuti lontano dal palasport. Non ci sono particolari assilli di classifica in quanto con l’ottava posizione ora occupata, la 4 Torri chiude il gruppetto delle squadre di vertice di questo girone. Ma con un ultimo sforzo si può ambire ad arrivare a posizioni più nobili in una graduatoria che, tolte le prime tre, vede cinque squadre in cinque punti. Oggi la 4 Torri si troverà di fronte una squadra che ha già battuto all’andata: i padovani sono però riusciti a trovare risultati più continui e non per niente si trova al quinto posto, con quattro punti in più rispetto ai granata. Nell’ultima uscita, a Carnio, non è riuscita la rimonta per quella che sarebbe stata la sesta vittoria consecutiva: è arrivata la sconfitta 19-17 al tiebreak.