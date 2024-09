Da Bevilacqua ai mondiali: Alice sul podio

E’ di Bevilacqua la miglior centrale del campionato del mondo Under 17 di volley appena terminato in Perù. Si chiama Alice Guerra (nella foto), classe 2008, ha conquistato la medaglia di bronzo con la nazionale e anche il premio come miglior centrale dell’intero torneo. Ha iniziato con i colori della Benedetto Volley per approdare poi alla modenese Anderlini in serie B.

Alice, ci racconti il tuo mondiale?

"E’ stata un’esperienza fantastica, mi sono trovata molto bene con la squadra, con lo staff ed eravamo un gruppo unito. E’ stato molto bello incontrare ragazze da tutta Italia e giocare con loro essendo state avversarie tutto l’anno. Ho poi conosciuto ragazze di altre nazionalità con modi diversi di giocare e mi è piaciuto molto disputare una competizione così importante lontano da casa. Il Perù poi è stato un paese davvero ospitale ed ho visto una passione enorme per la pallavolo".

Cosa significa per te il premio come miglior centrale?

"E’ un bellissimo traguardo e un’enorme soddisfazione personale. Sicuramente un punto di partenza e uno stimolo per crescere".

E il bronzo mondiale?

"E’ stata una grande gioia, non abbiamo rimpianti perché abbiamo dato il massimo e perso solo una partita, con avversarie che avevano un gioco molto diverso dal nostro. Siamo partite con l’obbiettivo della medaglia d’oro, ma anche il bronzo è stato un ottimo traguardo".

Che emozione è stata la chiamata in nazionale?

"E’ stata molto inaspettata da parte mia, ma ho lavorato molto duro quest’anno con la mia allenatrice Roberta Maioli e con il direttore sportivo Simone Gualtieri per migliorare e riuscire ad avere le possibilità di indossare questa maglia. Quando ho scoperto di andare ai mondiali quasi non ci credevo. E’ stata un’estate molto impegnativa, piena di allenamenti dove si dava sempre il massimo per conquistarsi un posto ai mondiali. Quando si indossa la maglia azzurra si hanno tante responsabilità, ma penso sia il sogno di tutte le atlete".

Cos’ha imparato da questa esperienza?

"Molto. Esperienza in campo ma soprattutto a rimanere concentrata e avere pazienza in momenti faticosi delle partite, cosa che mi servirà a tutti i livelli. E sono anche cresciuta molto pallavolisticamente".

Quando ha iniziato a fare questo sport?

"Ho iniziato a giocare a pallavolo perché ci andavano le mie compagne di classe. Poi mi sono appassionata. Ero in prima media a Cento nella Benedetto Volley fino all’aprile del 2022, quando la Anderlini mi ha chiesto di entrare in squadra a Modena. E ora inizio la mia terza stagione con loro, disputando il campionato di serie B1".

Da Bevilacqua alla conquista del mondo, sente un po’ la responsabilità del rappresentare la sua terra centese ma anche quella modenese della squadra?

"Sono molto felice di rappresentare sia la pallavolo centese che modenese e come ho sempre fatto mi impegnerò al massimo per continuare a rappresentarle e raggiungere quanti più obbiettivi possibili".

Laura Guerra