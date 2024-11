Derby ricco di emozioni. Rainbow fa sua la vittoria

Volley Santo Stefano

1

Rainbow La Spezia

3

(22-25; 27-25; 12-25; 21-25)

VOLLEY SANTO STEFANO MAGRA: Cesqui, Ismari, Loria, Maggi, Mazzocca, Parentini, Pedrelli, Posati Rossini, Stirbu, liberi Guidi e Gigantesco. All. Ferraro.

RAINBOW VOLLEY LA SPEZIA: Allegretto, Annarelli, Bado, Bencaster, Benettini, Deste, Grandeaux, Perchiazzi, Vollonnino 1, libero Pilli. All. Saccomani.

Arbitro: Piazza

SANTO STEFANO MAGRA – La Rainbow La Spezia si aggiudica il combattuto derby contro il Volley Santo Stefano Magra, sfida che metteva di fronte due delle tre capolista in campionato. La vittoria permette alla Rainbow di restare in vetta insieme al Colombiera. "È stata una bella partita, sentita da entrambe le parti oltre che dal folto pubblico – commenta coach Saccomani – giocata in una piacevole atmosfera. Alla fine abbiamo avuto la meglio e abbiamo conquistato una vittoria importante soprattutto per il morale. Il cammino è ancora lungo e non guardiamo la classifica. Quello che mi è piaciuto è che ho visto in campo due squadre competitive". Malgrado la sconfitta l’umore in casa rossoblù è ottimo. "Usciamo dal match a testa alta – dice coach Ferraro – dopo più di due ore di battaglia in un derby che ci ha visto affrontare quella che forse è la squadra più esperta e quotata del campionato. Il nostro approccio alla gara è stato giusto. A parte un set (in cui ci siamo completamente spenti), i restanti tre sono stati giocati punto a punto fino alla fine. Una gara che ci ha dato sicuramente molti spunti su cui lavorare per poter crescere nel corso della stagione".

Risultati: Volleyscrivia-Audax 3-1 Cus-Normac 1-3, Carasco-Colombiera 1-3, Serteco-Cogovalle 3-1, Spazio Sport-PalaDonbosco 0-3. Classifica: Rainbow e Colombiera 12, Santo Stefano e Normac 9, Paladonbosco e Volleyscrivia 6, Audax, Carasco e Serteco 3, Cogovalle, Cus e Spazio Genova 0.

Ilaria Gallione