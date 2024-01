Disco rosso in Coppa Italia di A3. Banca Macerata battuta al tie break

Volley Banca Macerata

2

Palmi

3

VOLLEY BANCA : Orazi 6, Marsili 2, Zornetta 21, Fall 6, Casaro 27, Lazzaretto 13, Gabbanelli (L), Pahor 1, Penna, Scrollavezza, Ravellino, D’Amato. Ne Paolorosso (L). All. Castellano.

OMIFER PALMI: Stabrawa 37, Carbone 4, Rau 3, Corrado 19, Maccarone 2, Donati (L), Russo. Ne. Iovieno, Gitto, Amato, Pellegrino. All. D’Amico.

Arbitri: Mesiano e Scotti.

Parziali: 24-26, 25-22, 25-19, 23-25, 19-21

Note: Volley Banca Macerata 24 battute sbagliate, 5 ace, 13 muri vincenti, 54% in attacco, 59% in ricezione (41% perfette). Palmi: 15 battute sbagliate, 5 ace, 13 muri, 46% in attacco, 52% in ricezione (32% perfette).

Una battaglia vinta da Palmi dopo quasi due ore di gioco in cui la Volley Banca Macerata ha migliori percentuali in attacco e in ricezione, ma pesano i 24 errori in battuta contro i 15 degli avversari. Alla fine Palmi strappa il pass per il prossimo turno di Coppa Italia di A3.

Primo set. Macerata avanti (11-7) con Palmi che si affida a Stabrawa. I locali tengono ma Palmi mette la freccia (19-20). Si va avanti punto a punto (24-24) quando c’è l’allungo decisivo firmato Stabrawa (24-26).

Si riparte. Regna l’equilibrio (16-16). Di nuovo avanti i padroni di casa con un salvataggio di Gabbanelli, che strappa gli applausi del Banca Macerata Forum, chiuso alla perfezione dal preciso pallonetto di Zornetta (20-18). Macerata accelera e Fall chiude il set (25-22).

Il terzo set è all’insegna dell’equilibrio (11-11) quando Sanfilippo e Lazzaretto mandano avanti Macerata (13-11), da quel momento Palmi è costretta a rincorrere. La Volley Banca Macerata accelera sfruttando un errore di Stabrawa, il tocco di Zornetta sotto rete e l’attacco fuori di Carbone (19-16). I maceratesi non solo gestiscono il vantaggio (20-17) ma allungano con Casaro e facendosi valere per due volte a muro (23-17). Il set è nelle mani dei locali che non se lo lasciano sfuggire con Casaro e Sanfilippo (25-19).

Si riparte e l’avvio è da dimenticare (1-5), c’è da rimboccarsi le maniche. Macerata prova a risalire (5-7), ma non riesce ad acciuffare gli ospiti sebbene vanno vicino all’obiettivo (7-8) quando Palmi allunga con Stabrawa (7-10). La partita prende una brutta piega per i locali quando Corrado, due attacchi sbagliati e il muro dei calabresi permettono agli ospiti di allungare (13-18). C’è da resettare tutto e ricominciare per i locali che non si abbattono e si fanno sotto quando Casaro e due errori di Stabrawa permettono ai locali di sorpassare gli avversari (23-22). Quando la partita sembra avere un’altra piega c’è il ritorno di Palmi che sfrutta un paio di errori dei padroni di casa e alla fine Corrado schiaccia a terra il pallone (23-25) che manda la gara al quinto set.

Il verdetto finale è affidato al tie break. Si va sul filo dell’equilibrio (3-3) quando Macerata allunga (9-6), ma Palmi non molla e piano piano raggiunge la parità (11-11) con Corrado che si ripete sfruttando un’errata ricezione (11-12). Zornetta pareggia i conti (12-12). Da quel momento si va sull’altalena: una squadra va avanti e l’altra la riprende quando un’invasione e una errata ricezione di Lazzaretto permettono a Palmi di vincere il set (19-21) e partita.