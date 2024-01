Emma Villas a Pineto per la cinquina. Trillini: "Partita tosta ma niente paura"

Trasferta a Pineto per la Emma Villas che va a caccia del quinto successo consecutivo. È un momento estremamente positivo per i ragazzi di coach Graziosi, in cui stanno macinando vittorie e scalando posizioni di classifica. L’Abba sembra un cioccolatino dolce da scartare per allungare la striscia, però in casa biancoblù si predica calma e concentrazione: "Sarà una partita molto difficile soprattutto perché hanno appena cambiato allenatore e si sa, quando succede una cosa del genere, le prime partite sono sempre toste, daranno il cento per cento che dimostrare che sono dei grandi giocatori e lo sono – ha affermato il centrale della Emma Villas Stefano Trillini –. Quindi sarà tosta, noi veniamo da un bel filotto di vittorie ed è sempre più difficile confermarsi partita dopo partita". Il sigillo di Pordenone, sabato scorso, ha rilanciato ulteriormente le quotazioni senesi nella lotta per la seconda piazza, posto che la prima sembra sempre più appannaggio di una Grottazzolina ancora avvantaggiata di cinque lunghezze: "La vittoria su Prata di Pordenone è stata bella anche se sinceramente c’è un pizzico di rammarico per non aver conquistato i tre punti – ha ammesso Trillini, uno dei migliori biancoblù per rendimento offerto in questa prima parte di stagione –. Però va bene anche il 3-2, ci dà la convinzione che possiamo battere anche le squadre più avanti di noi in classifica, è la prima volta che è successo. Per quanto riguarda la classifica, è importante ma ancora non conta nulla. Conta il gioco, conta migliorare, conta arrivare alla fine del campionato tra le prime sette e poi lì sarà la vera stagione. Sono contento che giochiamo e ci alleniamo sempre meglio, continuiamo così. La squadra ha dimostrato di potersela giocare con chiunque: dobbiamo stare sempre molto attenti e concentrati, dando il cento per cento ogni partita". Pineto ha appena cambiato allenatore: il brasiliano Cezar Douglas Silva ha preso il posto di Giacomo Tomasello, esonerato all’indomani della sconfitta casalinga con Santa Croce.

Il tecnico ha diretto il suo primo allenamento mercoledì sera e oggi debutta in campionato alla guida del club abruzzese. Fino a poche settimane fa era sulla panchina della Farmitalia Catania, in Superlega, mentre nella passata stagione aveva vinto Campionato, Coppa Italia e Supercoppa di serie A2 alla guida della Tonno Callipo Vibo Valentia. Douglas Silva è stato anche per due stagioni, non consecutive, sulla panchina della Kemas Lamipel Santa Croce, prima da secondo poi da capo allenatore. Fischio di inizio alle 20,30, arbitrano De Simeis e Di Bari.