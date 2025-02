Emma Villas: c’è l’esame Porto Viro. Alpini: "Serve la prestazione di Cuneo

La cabala dice Emma Villas, avanti sette a due nei precedenti con Porto Viro. Ma oggi il passato non conta, conta il presente nel quale i biancoblù vanno a caccia di punti pesanti in ottica play-off. Sulla carta è un turno favorevolissimo, tra scontri diretti (Catania-Cuneo) e impegni proibitivi (Aversa a Ravenna, Pineto a Prata di Pordenone) per quanto riguarda le avversarie più dirette di classifica. Di queste ne va raggiunta e superata almeno una, per accedere ai playoff, in cui tutto si può rimescolare. Per presentare la partita Emma Villas ha scelto lo schiacciatore Matteo Alpini: "Anche a Porto Viro dovremo cercare di lo stesso tipo di prestazione di Cuneo – ha detto il martello –, cercare di dare continuità a quello che abbiamo visto in campo, una squadra unita che lotta su tutti i palloni, che rimane lucida nei momenti chiave della partita, quello che ha fatto la differenza".

Alpini ha parlato di come la squadra abbia cercato di reagire, con successo, al triplo ko maturato contro Ravenna, Brescia e Macerata: "Arrivavamo da un periodo non brillante, tre sconfitte di fila, il ko con Macerata ci ha dato un senso di rivalsa che abbiamo messo in campo a Cuneo. Abbiamo visto una squadra grintosa, pronta a combattere su tutti i palloni, giocando dal primo all’ultimo punto senza mai abbassare la tensione. Non era facile, giocavamo in trasferta, il loro pubblico si faceva sentire, noi abbiamo giocato molto bene. Ci servivano quei punti per continuare la corsa play-off e rimanere agganciati al treno delle prime sette posizioni. La voglia di vincere, di portare a casa tre punti, si è vista in ogni momento della partita. Andare sotto e poi rimontare non era scontato, invece abbiamo ribaltato la partita". Fischio di inizio alle 16, arbitrano Scotti e Bassan.

Nella scorsa stagione le due squadre si sfidarono nella serie di semifinale play-off. Emma Villas ebbe la meglio in tre partite, vincendo gara1 per tre set a uno (parziali 25-11, 25-23, 21-25, 25-12), perdendo gara2 al tiebreak (parziali 25-20, 17-25, 22-25, 28-26, 15-8) e poi guadagnando l’accesso alla finale contro Grottazzolina imponendosi nuovamente in quattro set (22-25, 25-16, 25-20, 25-13) nella bella giocata al Palaestra. Porto Viro è la squadra meno in forma del campionato: ha perso tutte e sei le partite del girone di ritorno, uscendo totalmente dalla zona playoff. Al termine del girone d’andata la compagine nerofucsia era al sesto posto, adesso è nona con speranze quasi nulle di riagganciare il treno della postseason.