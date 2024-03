Emma Villas domenica in trasferta a Santa Croce. I biancoblù puntano a restare al secondo posto

Sono tanti i verdetti che deve emettere l’ultima giornata di campionato di serie A2. Domenica alle 18 sono in programma le sette partite dell’ultimo turno. Per Emma Villas è in calendario la trasferta a Santa Croce, squadra di fatto già in vacanza non avendo possibilità di migliorare o peggiorare la posizione in campionato, mentre tornerà in ballo solo per la Coppa Italia di categoria dal 14 aprile in poi. L’unica certezza, per Siena, è che affronterà i quarti di finale con il vantaggio del fattore campo, mentre il resto del percorso playoff dipenderà dal posizionamento al termine delle gare di domenica. Se i biancoblù, che hanno due punti di vantaggio su Cuneo, espugnano Santa Croce con qualsiasi punteggio, il secondo posto è al sicuro: questo significherebbe che oltre al primo turno (in casa mercoledì 27 marzo, fuori casa lunedì 1 aprile, in casa giovedì 4 aprile) avrebbe il vantaggio del fattore campo anche nell’eventuale semifinale (domenica 7, mercoledì 10, domenica 14, sempre con la sequenza casa-fuori-casa), mentre per l’eventuale finale (mercoledì 17, domenica 21, giovedì 25) la possibilità di avere la ’bella’ tra le mura amiche dipenderebbe ovviamente dalla presenza di Grottazzolina. Se i biancoblù dovessero perdere a Santa Croce in cinque set, per mantenere la seconda posizione servirebbe che Cuneo non vincesse in tre o quattro set, perché a parità di punti guadagnerebbe una posizione avendo una vittoria in più; se arrivasse un ko a Santa Croce, sarebbe necessaria una sconfitta di Cuneo, che gioca in casa con Cantù, per rimanere secondi. L’avversaria dei quarti di finale sarà una tra Brescia (sesta con 43 punti) e Porto Viro (settima con 41). Lombardi di scena a Reggio Emilia, cui basta un punto per ottenere la salvezza, veneti in casa contro Prata di Pordenone. Notizie dal settore giovanile: la formazione Under 20 di coach Monaci è stata eliminata al primo turno di Junior League. I biancoblù si sono arresi a Santa Croce anche nella partita di ritorno, disputata al PalaOrlandi di Montarioso, dopo aver già perso la gara di andata per tre set a zero. 21-21, 25-18, 25-23 i parziali in favore della squadra ospite.