Emma Villas mette in cascina due punti preziosi. Rimane ancora aperta la corsa ai playoff

Due punti preziosi per tenere aperta la corsa playoff. La rimonta di Porto Viro, la seconda stagionale da 0-2 a 3-2 (l’altra fu a Pineto alla seconda giornata), permette a Emma Villas di avvicinarsi a una sola lunghezza di distacco dalla settima posizione, l’ultima utile per accedere ai playoff. Si era parlato alla vigilia di un turno potenzialmente favorevole per guadagnare terreno; alla fine sono stati intascati due punti su Pineto e uno su Cuneo, sconfitta al tiebreak da Catania (su cui non ne sono stati conquistati, ma era preventivato in virtù dello scontro diretto) e addirittura perso uno su Aversa che ha sovvertito il pronostico espugnando Ravenna in tre set.

La formazione campana, con questo successo, pone una seria candidatura a un posto fra le prime quattro, quindi per una testa di serie nel primo turno dei playoff che all’altezza dei quarti di finale metteranno di fronte seconda contro settima, terza contro sesta e quarta contro quinta, con la prima della classe che invece potrà usufruire del passaggio automatico alle semifinali. Per Emma Villas il dilemma è quello di tutta la stagione: quale squadra vedremo nelle prossime partite? Quella dei primi due set di Porto Viro a malapena può sperare di scalare un gradino e arrivare settima, perché è apparsa fuori fase, quella degli altri tre set invece ha legittime ambizioni di mettere dietro non solo Pineto ma magari anche una, o entrambe, fra Cuneo e Catania, arrivando a una posizione migliore.

Domenica al Palaestra (ore 16,30) arriva Prata di Pordenone, nuova capolista dopo il completamento della ventesima giornata di campionato; la formazione friulana ha sconfitto in tre set Pineto scavalcando Ravenna e distanziando di una lunghezza Brescia, che ha faticato per venire a capo della resistenza di Palmi. Da qui al 16 marzo, giorno della fine della regular season, la sfida contro Prata di Pordenone e la trasferta a Catania, sono l’ostacolo più insidioso del calendario. Battere la prima della classe sarebbe una bella iniezione di fiducia per una squadra che quando poche settimane fa ha affrontato le altre due regine del campionato (Ravenna e Brescia) ha subito due sconfitte.