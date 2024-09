Emma Villas & Pellegrini: "Pronto alla stagione in C"

"Sono orgoglioso di essere per il secondo anno consecutivo in prima squadra. Continuerò il mio percorso anche con la Serie C: prerogativa che mi permetterà di restare a contatto con i ragazzi della mia età". Parole di Federico Pellegrini, schiacciatore della Emma Villas Volley all’inizio di una nuova stagione che rappresenta un’autentica scommessa per lui: classe 2004, originario di Montepulciano, dopo aver bagnato l’esordio "tra i grandi" lo scorso anno, va alla ricerca di conferme non solo a livello personale.

Pellegrini è anche un motivo di orgoglio per la società visto che è un giocatore "fatto in casa" con un percorso di crescita in tutto il settore giovanile biancoblu. "I nuovi compagni di squadra hanno grande esperienza e qualità – ha detto ancora Pellegrini parlando della nuova composizione del team –. Da loro possiamo imparare molto, parlo sia a titolo personale che a nome degli altri ragazzi più giovani. Cercherò di capire il più possibile da loro". Pellegrini ha anche parlato dell’anno passato visto per lui come un trampolino di lancio. "La passata stagione ho vissuto momenti alterni: dopo le difficoltà iniziale, mi sono sciolto ed ho acquisito maggiore fiducia. Nella seconda parte del campionato è stato più facile per me esprimermi in palestra. Coach Graziosi è e sarà sempre il mio primo allenamento in un’esperienza di prima squadra – ha proseguito Pellegrini –. Da lui ho imparato molto l’anno scorso. Anche tecnicamente credo di aver fatto un salto di qualità. La sua fiducia ha ripagato il lavoro durante tutto l’anno. Sono molto contento – ha concluso infine lo schiacciatore biancoblù –. La scorsa stagione è stata molto importante per me, devo ringraziare la società per la fiducia che mi è stata data. E per averla confermata di nuovo, nei miei confronti, anche per questa stagione".

