Emma Villas, play off a rischio. Brutto ko in casa con Macerata

SIENA 1 MACERATA 3

SIENA: Trillini 11, Nevot 1, Bonami, Melato, Coser, Alan, Alpini, Nelli 16, Rossi 5, Pellegrini, Randazzo 14, Cattaneo 10. All. Graziosi.

MACERATA: Pozzebon, Marsili 4, Ichino, Ferri 1, Valchinov 17, Ottaviani 13, Cavasin, Fall 10, Sanfilippo 8, Dimitrov, Klapwijk 23, Gabbanelli, Berger 2, Palombarini. All. Castellano.

Arbitri: Russo, De Simeis

Parziali: 25-21, 19-25, 24-26, 21-25

SIENA - Una pessima Emma Villas cede in quattro set a Macerata. Serata davvero difficile da spiegare, al cospetto di una squadra in piena lotta per non retrocedere.

Se con Brescia e Ravenna c’era l’alibi di aver giocato contro le due prime della classe, qui è difficile capire cosa succede a questa squadra deputata per stare in alto e invece virtualmente fuori dalla zona playoff, con dei notevoli cali di tensione a partita in corso. Perché comunque non era iniziata male, avendo portato a casa abbastanza bene il primo set.

Dopo l’inizio in altalena, con Emma Villas che va avanti 5-3 ma poi subisce un parziale di 6-1 degli ospiti nel quale il protagonista è l’ex Ottaviani, un errore di Klapwijk riapre la strada ai biancoblù, il muro di Trillini vale il pareggio a quota 9, Nelli risolve un lungo scambio e riporta avanti Siena (11-10). Klapwijk mette in difficoltà la ricezione e con due ace procura un altro +3 per i suoi (12-15). L’errore di Valchinov rimette in carreggiata Siena, i muri di Nelli su Ottaviani e Trillini su Klapwijk valgono il controsorpasso (18-17). L’inerzia è in mano a Siena, Randazzo firma due punti consecutivi e Siena si porta +3 (21-18). Si va avanti di cambi palla fino al 24-21, quando Fall non chiude due attacchi permettendo a Nelli di convertire il primo setpoint.

Secondo set senza particolare storia: Macerata piazza il break quando si porta avanti per 11-5, approfittando di diversi errori dei biancoblù. Una delle poche perle di Nelli vale il -4 (13-17), ma Klapwijk e soci arrivano a procurarsi sette setpoint, sfruttando il secondo per ripristinare la parità. Terzo set chiave della partita; primo break senese (7-5), ma in un attimo è vantaggio ospite (7-8), doppiato poi dal muro su Nelli (12-14). Sbaglia anche la formazione marchigiana, così Cattaneo sigla il sorpasso (16-14). Brutto errore di Ottaviani (18-16), il gigantesco Fall piazza un paio di muri che portano avanti i suoi (22-23). Cattaneo annulla il primo setpoint, mentre Nelli fallisce l’attacco sul secondo, regalando il 26 a 24 a Macerata.

Nel quarto ci si attende una reazione Emma Villas, invece Macerata va subito avanti 3-1. Un attacco di Cattaneo e un raro errore di Fall portano i biancoblù avanti (5-4) ma poco dopo la partita prende definitivamente la piega sbagliata. Ace di Marsili, punto di Klapwijk, muro su Cattaneo, Macerata avanti 15-9. Graziosi nel frattempo ha provato la carta Alpini per Nelli, senza successo. Sotto di nove (13-22), Siena piazza un parziale di sei punti (19-22) ma Macerata conserva la freddezza per procurarsi quattro matchpoint. Sul secondo è decisivo il servizio out di Nevot.