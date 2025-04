Fgl-Zuma Castelfranco vince al tie-break contro Volley Como: salvezza più vicina

Volley Como 2 Fgl-Zuma Castelfranco 3

VOLLEY COMO: Rimoldi 2, Veneriano 13, Colombino 9, Mazzon 7, Bernasconi 9, Grigolo 24, Longobardi 14, Pericati (L) pos 80% – prf 40%, Baldi, Tajè n.e., Mancastroppa, Vigano n.e., Radice (L) n.e. Allenatore: Mauro Chiappafreddo. Muri punto 12, aces 1, battute sbagliate 10.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO: Zuccarelli 23, Colzi n.e., Salinas 20, Tosi, Braida, Vecerina 13, Ferraro 2, Tesi (L) n.e., Fucka 10, Fava 12, Lotti, Bisconti (L) pos 64% – prf 47%. Allenatore: Marco Bracci. Muri punto 9, aces 0, battute sbagliate 18.

Note: 26-24 in 28’; 28-30 in 36’; 19-25 in 27’, 25-17 in 23’; 13-15 in 20’.

COMO - Due punti che profumano di salvezza per la Fgl-Castelfranco vincente al tie-break al termine di uno scontro diretto al cardiopalma. Una partita infinita, degna dell’altissima posta in palio. Sono servite due ore e ventisei minuti, cinque set, per decretare la squadra vincente. La salvezza non è ancora matematica, ma questo successo è un ulteriore passo avanti: si giocherà tutto nell’ultimo turno della prossima settimana. Il capitano Agata Zuccarelli è stata incontenibile e, con i suoi 23 punti, è risultata la migliore realizzatrice della squadra, ben coadiuvata in attacco dalla solita Salinas che ha messo a terra complessivamente 20 palloni. Il premio di mvp, però, è andato alla centrale Fucka, autrice di 10 punti di cui due a muro. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima e il grande equilibrio in campo lo ha dimostrato – commenta Agata Zuccarelli - purtroppo non siamo riuscite a prendere i tre punti che ci avrebbero regalato la salvezza matematica, però abbiamo lottato e va bene così. Siamo felici. L’ultima partita la giocheremo in casa e speriamo di poter contare sul supporto del nostro pubblico per raggiungere l’obiettivo".

Stefania Ramerini