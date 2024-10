Fgl Zuma combatte ma cede alla capolista

Tigotà Omag-Mt San Giovanni in Marignano

3

Fgl-Zuma Castelfranco

1

OMAG: Ortolani 13, Polesello n.e., Nicolini, Valoppi (L), Ravarini 2, Consoli 11, Piovesan 30, Parini 7, Meliffi n.e., Bagnoli, Monti (L) n.e. Sassolini, Nardo 12, Merli n.e. Allenatore: Massimo Bellano.

Muri punto 12; aces 6; battute sbagliate 10.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO Zuccarelli 17, Moschettini, Colzi 14, Salinas 16, Tosi, Vecerina 1, Ferraro 1, Tesi n.e., Fucka 11, Fava n.e., Lotti 8, Bisconti (L)- Allenatore: Marco Bracci. Muri punto 10; aces 5; battute sbagliate 9.

Parziali: 19-25 in 27’; 25-16 in 25’; 2520 in 27’, 27-25 in 38.

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Oltre due ore di gioco contro una delle più forti formazioni della stagione e un pizzico di sfortuna per non arrivare al tie-break. Ecco in sintesi la cronaca della trasferta delle toscane in terra romagnola. La Fgl-Zuma può essere soddisfatta della prova messa in campo contro la capolista del girone che, fino ad oggi, non aveva perso nemmeno un set. Un avvio di altissimo livello per le biancoblu (Ferraro al palleggio e Zuccarini opposto, Lotti e Salinas schiacciatrici, Fucka e Colzi al centro, Bisconti libero) per poi cedere nei due successivi e giocare un quarto parziale alla pari delle avversarie che poteva portare a dividere la posta in palio al quinto set. Parte fortissimo la squadra di coach Marco Bracci, con una correlazione muro-difesa di ottimo livello: 6-13, 10-17. Arriva la reazione delle padrone di casa che accorciano sempre di più fino al -2 (17-19). Ci pensa capitan Zuccarelli a sistemare le cose con un ace (17-21) che ridà tranquillità alle proprie compagne, permettendo poi alla squadra di chiudere 19-25. Nel secondo la squadra di casa domina nel gioco e nel punteggio, arrivando a vincere 25-16 e raddoppia nella terza frazione. Nel quarto set le due formazioni si equivalgono punto su punto, l’Omag-Mt prova più volte a scappare conquistando alcuni break che, però, Castelfranco annulla ogni volta. Si decide tutto nel rush finale: l’attacco di Zuccarelli regala la possibilità di chiudere il set (24-25), ma Consoli evita che accada, poi Ortolani con un servizio fortunoso che tocca il nastro e cade nel campo di Castelfranco regala un ulteriore match-ball e, stavolta, l’Omag-Mt non fallisce (27-25).

S. R.