Fgl-Zuma, fine 2024 amaro. Dominio delle romagnole

Fgl-Zuma Castelfranco 0S. Giovanni in Marignano 3

Fgl-Zuma: Zuccarelli 2, Colzi 4, Salinas 12, Tosi n.e., Braida 1, Vecerina 3, Ferraro, Tesi (L), Fucka 5, Fava 1, Lotti 2, Bisconti (L). Allenatore: Marco Bracci.

Omag-Mt San Giovanni in Marignano: Ravarini 1, Consoli 5, Piovesan 15, Parini 4, Meliffi (L), Bagnoli, Sassolini, Nardo 17. Allenatore: Massimo Bellano.

Note: Castelfranco: Muri punto 5, aces 0, battute sbagliate 6. Omag Mt: Ortolani 14, Polesello n.e., Nicolini 1, Valoppi (L). San Giovanni: Muri punto 14, aces 3, battute sbagliate 3. Note: 13-25, 21-25, 10-25.

La Fgl-Zuma Castelfranco chiude il 2024 con una sconfitta casalinga. Al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano fa la voce grossa e si impone in tre set forte del suo ruolo di vicecapolista che ha dimostrato tutto il suo valore, potendo contare su giocatrici di altissimo livello. La Fgl-Zuma è riuscita a tenere testa alle avversarie solamente nel secondo set, giocando punto a punto fino a metà frazione per poi cedere il passo alla formazione romagnola.

Alla casatelfranchesi non sono bastati i dodici punti dell’argentina Salinas per contrastare la forza di San Giovanni in Marignano, tra le cui fila spiccano le prove delle due schiacciatrici di posto quattro, Nardo e Piovesan, autrici rispettivamente di 17 e 15 punti. Mvp l’opposto Serena Ortolani, giocatrice che non ha bisogno di presentazioni, con una gloriosa carriera pallavolistica contornata di successi anche con la maglia della Nazionale.

"Abbiamo giocato contro una squadra forte, che staziona ai piani alti della classifica e lo ha dimostrato. Non ha mollato nulla, ha giocato con il coltello tra i denti. Peccato per il secondo set, abbiamo commesso qualche errore di troppo che contro una formazione così non ci possiamo permettere. Adesso pensiamo alla prossima gara, che disputeremo tra due settimane con Costa Volpino. Giocheremo ancora una volta in casa e proveremo a strappare punti" commenta la centrale Tatjana Fuck. La Fgl-Zuma Castelfranco chiude in sesta posizione (su 10 club) con 13 punti frutto di 5 vittorie e 8 sconfitte.

Stefania Ramerini