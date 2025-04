Pallavolo Massa Carrara accede alle semifinali playoff di Serie C maschile

Firenze Ovest

1

Massa Carrara

3

FIRENZE OVEST PALLAVOLO: Badii, Braschi, Carnevali, Cassioli S., Cassioli T., Ceccherini, Fabbri, Gori L., Gori M., Manna, Meli, Romiti, Sabatini, Toselli. All. Latini.

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Angeloni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Nannini, Paoletti, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei.

Arbitri: Di Stefano e Bonacorsi.

Parziali: 25-19, 12-25, 17-25, 18-25.

FIRENZE – Con una giornata d’anticipo la compagine apuana della Pallavolo Massa Carrara si è guadagnata l’accesso alle semifinali playoff nel campiuonato di serie C maschile in virtù di un percorso incredibile nel girone della Poule Promozione con 6 vittore ottenute in 7 gare disputate. A Firenze i ragazzi del coach Cei hanno steccato il primo set ma dopo è filato tutto liscio con la gara vinta con grande autorevolezza.

In classifica con 60 il Lap Club Arezzo ha vinto il gironcino promuovendo direttamente in serie B. La Remax Ideale-Torretta Livorno è seconda con 55 punti e il Kabel Volley Prato terzo con 49. La Pallavolo Massa Carrara al momento è quarta con 45 seguita da Collevolley Asd a 44. Sono ormai fuori dai giochi Cortona Volley Specialmac (40), Firenze Ovest Pallavolo Asd (36) e Grandi Turris Pisa (35).

L’ultima giornata, in programma sabato 26 aprile, servirà solo per definire la griglia delle semifinali. Gli apuani ospiteranno al Palazzetto dello Sport di Massa la capolista Arezzo e servirà una non semplice vittoria per mantenere il quarto posto.

Gianluca Bondielli