Filippo Bartolucci torna alla Consar Ravenna: chiuso il sestetto titolare

È Filippo Bartolucci il nome nuovo del mercato della Consar Ravenna. Dopo un anno a Catania, il centrale pesarese classe 2003 è destinato a tornare a Ravenna, dove peraltro aveva lasciato un ottimo ricordo. Bartolucci, che giocherà in diagonale col confermato Copelli, chiude di fatto lo starting six ravennate. Il ds Valentini ha in pratica chiuso il sestetto titolare. Il confermato Russo in cabina di regia, verrà schierato in diagonale con l’opposto mancino bulgaro Dimitrov, classe ‘99, in arrivo dai sardi del Sarroch di A3 (che non hanno preso troppo bene la rescissione del contratto voluta dal giocatore); in banda schiacceranno il diciassettenne Zlatanov, promosso definitivamente nel sestetto, e il bulgaro Valchinov, classe 2001, in arrivo da Macerata. La maglia del libero andrà ancora una volta al capitano Riccardo Goi, atteso dalla stagione n.11 col club giallorosso. Salutati i partenti Canella, Tallone, Feri, Selleri, Guzzo, Grottoli, Pascucci e Vukasinovic, il ds Valentini ha pronte anche le alternative per la panchina, che sono lo schiacciatore Bertoncello (confermato), il palleggiatore Iurlaro e il libero Asoli, promossi dalla squadra di serie C, che, nella versione Junior League, lunedì scorso a Ozzano, ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento.

In quel contesto, la Consar ha compiuto l’impresa di eliminare la favorita Modena in una epica semifinale vinta 3-2, prima di uscire sconfitta contro Monza in finale. L’ottimo risultato conseguito, che ha fatto il paio con l’oro dello scorso anno, ha avuto un importante appendice per il giovane tecnico ravennate Baroni, in panchina nel ruolo di ‘head coach’ al posto di Mollo, impegnato con la nazionale B della Bulgaria.

Al termine della finale, il tecnico Lorenzetti – allenatore di Perugia, ex ct della nazionale juniores e ancora attentissimo alle dinamiche giovanili – si è complimentato con Baroni per le mosse che hanno portato alla vittoria in semifinale contro Modena. Sempre in tema di settore giovanile, la Consar (manca ancora l’ufficialità, ma pare che si sia ai dettagli) si presenterà al via della stagione 2025-26 anche con una squadra di serie B, organizzata in collaborazione con la Pietro Pezzi Ravenna. Il titolo verrà acquisito dalla Paolo Poggi San Lazzaro. In panchina siederà Mollo, col vice Baroni.