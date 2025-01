Giornata da dimenticare

Serie B2. Nel femminile, la Megabox Vallefoglia ha perso con la Progresso VTB Ecotermologic Bologna 0-3 (17-25, 15-25, 10-25). Così l’allenatore Matteo Costanzi: "Nei primi due set, nonostante il punteggio alla fine severo, siamo restati in partita, mentre nel terzo abbiamo mollato. Il problema è stata la scarsa efficacia dell’attacco. Loro in battuta sono stati molto aggressivi e quindi il nostro gioco è stato scontato piuttosto che falloso. Abbiamo dovuto sempre rincorrere, pur senza commettere errori banali".

Perde anche la Battistelli Blu Volley che scarica mentalmente e con alcune assenze pesanti si arrende in trasferta a Filottrano (25-15, 25-12 e 25-17). Lo stop arriva dopo la bella prova fornita in casa nel turno precedente contro Fermo. Ora la sosta del campionato per la Coppa Italia arriva al momento giusto per ricaricare le pile. Ci sarà modo anche capire su cosa è necessario lavorare per migliorarsi.

Serie B. Nel maschile, la Battistelli Compressori Polbottega cede per 3-0 in casa contro la Paoloni Macerata (21-25;21-25; 19-25). La Battistellli ha affrontato con la giusta determinazione ogni avvio di set, ma il carattere e la determinazione sono svaniti alla fine di ogni parziale. "Siamo stati sempre avanti – interviene la vice di Marco Romani, Alice Bellazzecca –, ma soprattutto sul finale non siamo riusciti a concretizzare. È stata una sconfitta prima di tutto dal punto di vista caratteriale, perché il carattere, la determinazione e la lucidità finale sono venuti a mancare".

I maceratesi sono una formazione quotata, ai vertici della classifica, ma i ragazzi di Romani hanno dimostrato, soprattutto sabato, di essere in grado di sostenere al meglio questo campionato, dal punto di vista fisico soprattutto. "C’è tanta amarezza per come è andata alla fine– conclude Bellazzecca –, perché i nostri ragazzi hanno dimostrato di essere all’altezza di ogni formazione, ma proprio sabato è venuta a mancare una reazione vera, è mancata la lucidità necessaria a chiudere ogni parziale e l’incontro. Adesso torniamo a lavorare soprattutto per uscire, a livello emotivo, da questo risultato per affrontare i prossimi avversari".

Ci sarà un turno di riposo dal campionato per Coppa Italia, per cui è necessario lavorare soprattutto sul carattere, per recuperare punti e sbloccare la posizione in classifica.

Beatrice Terenzi