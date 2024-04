Giovanili. Pallavolo Grosseto. Le Under brillano

Non si è fermata nemmeno a Pasqua l’attività della Pallavolo Grosseto. La società grossetana, infatti, era impegnata in vari tornei con le proprie formazioni giovanili a Viterbo, in provincia di Ancona ed a Livorno con le formazioni under 13, under 14 e under 16.

Il risultato più prestigioso è arrivato dall’under 14 femminile che ha vinto la nona edizione del Trofeo Città di Viterbo. Vittoria per la formazione grossetana che in finale ha battuto il VolleySi, selezione delle province di Viterbo e Civitavecchia. Percorso netto, nessuna squadra è riuscita a strappare un set alle grossetane allenate da Rossano Rossi, ancora una volta è stato il gruppo a vincere, sopperendo ad un’acciaccata Clara Balestri che è rimasta in campo nonostante le sue pessime condizioni fisiche, e all’assenza per infortunio di Matilde Mangani ma, come succede in questi casi, la squadra si è presa le proprie responsabilità, è salita in cattedra, ed ha sfoderato una prestazione maiuscola. Ciliegina sulla torta il premio come miglior palleggiatore del torneo andato a Matilde Marini.

Quinto posto nello stesso torneo per l’under 16 femminile. Percorso più che dignitoso in un torneo partito in sordina ma chiuso in crescendo, sfiorando la vittoria contro VolleySi, una delle due finaliste. La squadra è stata seguita da Lavinia Poggetti.

L’under 13 femminile ha partecipato invece alla Easter Volley Cup di Riviera del Conero: 72 ore di sport, di competizione sana, di fatica, di sacrifici. Le ragazze, allenate dalla coach Elisabetta Alberti, si sono piazzate decime su 28 squadre.

L’under 12 femminile, di turno a Livorno, è arrivata sesta al torneo pasquale labronico.

Soddisfatta Samantha Tommasini perché a parte qualche momento di blackout, la squadra non si è arresa, recuperando anche in situazioni difficili.