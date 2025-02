Grottazzolina in campo. Yuasa pronta per Milano

E’ il giorno della Yuasa Battery che, dopo due settimane di sosta, torna in campo e lo fa nel catino che si preannuncia caldissimo del PalaSavelli pronto a spingere i suoi ragazzi in un appuntamento decisamente ostico. Alle ore 18 infatti Fedrizzi e compagni se la vedranno contro l’Allianza Milano di coach Roberto Piazza, sesta forza del campionato e protagonista anche in Champions League nell’ultima settimana. Pochi dubbi sulla forza di Milano come conferma coach Massimiliano Ortenzi alla vigilia della sfida. "Milano è una squadra in questo momento molto in forma, viene da due buone gare al di là della Champions. Gioca una buona pallavolo e con un opposto che ha ottimi numeri. Sappiamo che sarà una partita complicata come del resto lo sono tutte in questa Superlega e va preparata con il piglio giusto. Dobbiamo preparala con l’entusiasmo giusto e la voglia di portare via qualcosa da tutte le gare, senza aspettarci il regalo da nessuno ma semplicemente cercando di esprimere la nostra miglior pallavolo al momento. Arriviamo da settimane che continuano ad essere complicate senza Zhukouski in campo nell’ultima partita e anche in allenamento e quando in fase di preparazione manca il palleggiatore non si lavora poi così bene. Ma i ragazzi in allenamento hanno fatto un buon lavoro, senza mai mollare e con grande applicazione. Puntiamo ad averli tutti a disposizione per poi giocarci questa importante sfida nel migliore dei modi". Yuasa che in questi giorni ha avuto dunque la possibilità di lavorare, di provare a recuperare anche Zhukouski (una decisione sarà presa proprio nel giorno della gara) oltre a rimettere allenamenti sulle gambe di Petkovic, Antonov e Bardarov tutti reduci da acciacchi di natura fisica. Di certo il settimo uomo ci sarà e sarà caldissimo, il pubblico del PalaSavelli che in questo girone di ritorno ha spinto da pazzi i suoi beniamini e continuerà a farlo fino al prossimo 2 marzo: "Avere un palazzetto caldo, che ci sostiene sempre, è per noi molto importante come avvenuto con Taranto. E’ una spinta enorme che ci fa sentire la vicinanza del pubblico al PalaSavelli – conclude coach Massimili8ano Ortenzi - speriamo in una grande presenza e che il territorio risponda presente anche per questa gara che non è decisiva ma senza dubbio molto importante. Da questa sfida possiamo portar ancora dei punti per arrivare dove vogliamo noi e un pubblico numeroso può darci un grande sostegno". Intanto Palas e pubblico in grande fermento, botteghini aperti ancora oggi al mattino dalle 0 alle 13 e al pomeriggio dalle ore 15 fino ad inizio gara perché nessun appassionato del territorio vuole perdersi quest’appuntamento con Milano, per sostenere da vicino i propri beniamini.

Roberto Cruciani