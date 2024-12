Hokkaido, Guarnieri alza l’asticella: "Vietato abbassare la guardia"

La Hokkaido insegue la terza vittoria consecutiva e la ottava in nove gare giocate, per provare a staccare le inseguitrici alla zona playoff, pur avendo già osservato il turno di riposo a differenza della prima e della terza della classe. Ripreso il secondo posto grazie alla vittoria su Ongina e allo scontro al vertice tra Mirandola e Montichiari che ha visto prevalere i modenesi, Bologna ha un’altra opportunità: alle 16,30 al PalaSavena, nell’anticipo, i rossoblù di coach Francesco Guarnieri ospiteranno la Pallavolo Cremonese, formazione di centro classifica.

Il programma della decima giornata prevede un altro scontro diretto tra Montichiari e Scanzorosciate, che potrebbe consentire a Bologna di prendere margine su terza o quarta, se non su entrambe, in caso di playoff.

La Hokkaido, però, deve prendersi i tre punti con la Cremonese e non è scontato. Ieri, infatti, giornata di rifinitura, i rossoblù hanno dovuto fare i conti con gli acciacchi fisici degli schiacciatori Ronchi e Bernardis e del centrale Reccavallo.

Guarnieri conta di recuperarli per l’appuntamento e vede nella battuta e nella ricezione le chiavi per poter scatenare il potenziale dei suoi ragazzi contro i rivali di giornata.

"La Cremonese è squadra esperta – dice il tecnico –, difficile da affrontare, capace di strappare set su ogni campo. Possono concedere qualche errore in attacco, ma la regolarità in ricezione la rende una squadra equilibrata. In fase break mettono sotto pressione l’avversario con tanta battuta float, anche di qualità. Questo ci costringerà a mantenere il livello di concentrazione molto alto, per guadagnarci ogni cambio palla".

L’Hokkaido ha l’occasione delle fuga playoff: a patto di recuperare gli acciaccati e strappare i tre punti con Cremona.

Le altre gare: Mgr Grassobbio-Kema Asola Remedello, Modena-Transports Villadoro, Univolley Carpi-Imecon Crema, Canottieri Ongina-Volley Veneto Benacus, Radici Products Cazzago-Stadium Mirandola, Ferramenta Astori Montichiari-Zotup Scanzorosciate. Riposa Arredopark Dual Caselle.

La classifica: Stadium Mirandola 22; Hokkaido Bologna 21; Ferramenta Astori Montichiari 19; Zotup Scanzorosciate 18; Transports Villadoro 17; Volley Veneto Benacus 16; Modena Volley 14; Canottieri Ongina, Cremonese 12; Radici Products Cazzago 11; Mgr Grassobbio, Kema Asola Remedello 8; Arredopark Dual Caselle 7; Imecon Crema, Univolley Carpi 2.