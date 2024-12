Hokkaido, marcia trionfale. Ricci Maccarini-Bernardis: coppia stellare da primato

Zotup Scanzorosciate 1 Hokkaido Bologna 3 (26-28, 17-25, 25-22, 20-25)

ZOTUP SCANZOROSCIATE: Reseghetti 1, Innocenti 14, Falgari 18, Valsecchi 8, Gritti 3, Marzorati 7, Fornesi (L1); Carobbio 3, Pini, Benbourahel 1, Viti (L2). Non entrati: Festa, Carminati, Schembri. All. Fabbri.

HOKKAIDO BOLOGNA: Tassoni 2, Ronchi 7, Ricci Maccarini 32, Tito 2, Bernardis 17, Reccavallo 7, Chiella (L1); Serenari, Beneventi, Bigozzi, Bandieri 8. Non entrati: Dalfiume, Imperato (L2), Popov. All. Guarnieri.

Arbitri: Binaglia e Petrera.

SCANZOROSCIATE (Bergamo) La Hokkaido non si ferma e continua la striscia vincente. Sesto successo consecutivo, undicesimo in 12 gare: e quel che conta di più si conferma grande contro le grandi. Dopo Villadoro, mette ko anche Scanzorosciate.

"Superato l’esame di maturità, vediamo se siamo pronti per quello di laurea", aveva detto coach Guarnieri alla vigilia della trasferta in terra bergamasca, sul campo della terza in classifica: rossoblù da trenta e lode, con i 32 punti dell’opposto Lorenzo Ricci Maccarini e i 17 del solito Davide Bernardis. Non c’è più dubbio: in barba all’età e alla presunta inesperienza, l’Hokkaido ha fame e voglia di arrivare: si prende i tre punti, difende la vetta e vola a più 5 sulla terza, prima esclusa dai playoff.

Bologna toglie la maschera: ora tutti sanno che Bologna è serissima candidata ai playoff e alla corsa promozione per il ritorno in A3, dopo la rinuncia della scorsa estate alla categoria, per ridurre i costi e soprattutto per dare spazio a un gruppo di ragazzi cresciuti nel settore giovanile che hanno prospettiva e talento.

E’ la seconda squadra più giovane del campionato di serie B maschile di volley, la Hokkaido. Eppure vince il primo set in rimonta, da 21-19 al 26-28. Domina il secondo e il quarto set e lo fa da grande squadra, attaccando con il 46 per cento contro il 36 degli avversari, segno del lavoro superiore svolto anche a muro (12-8 i muri) e in difesa.

Bologna è grande e alla ripresa del campionato, l’11 gennaio, ospiterà la seconda della classe Mirandola, nell’ultimo confronto diretto per la vetta.

Le altre gare: Transports Villadoro-Cremonese 3-0, Stadium Mirandola-Mgr Grassobbio 3-0, Arredopark Dual Caselle-Ferramenta Astori Montichiari 3-0, Volley Veneto Benacus-Modena Volley 2-3, Imecon Crema-Canottieri Ongina 1-3, Kema Asola Remedello-Radici Products Cazzago 1-3. Ha riposato: Univolley Carpi.

La classifica: Hokkaido Bologna 32; Stadium Mirandola 31; Zotup Scanzorosciate 27; Transports Villadoro 26; Volley Veneto Benacus, Ferramenta Astori Montichiari 23; Cremonese 19; Radici Products Cazzago 17; Modena Volley, Arredopark Dual Caselle 16; Canottieri Ongina 15; Mgr Grassobbio 10; Kema Asola Remedello 9; Univolley Carpi 5; Imecon Crema 4.