I campioni regionali. Invicta, non è un sogno ma realtà. La marcia trionfale dell’Under 14

L’Invictavolleyball ha conquistato il titolo regionale Under 14 maschile. Nelle finali regionali, disputate a Grosseto, la formazione allenata da Fabio Pantalei, ha vinto la finale per 3-0 contro il Club Arezzo dopo una stagione esaltante che ha visto il team grossetano giocare una pallavolo lineare per tutto l’anno, concludendo poi con la ciliegina sulla torta del successo regionale. "Come società è stata una stagione talmente bella che ci stiamo abituando anche troppo bene – spiega Francesco Masala, direttore sportivo e deus ex machina dell’Invicta –. Le vittorie a livello giovanile sono state la ciliegina sulla torta di una stagione ricca si soddisfazioni, visto come in stagione è arrivata anche la medaglia d’oro Under 17, quella d’argento Under 15 e la partecipazione a due finali nazionali". Un palmares incredibile che conta anche 4 medaglie d’oro e una di bronzo (Under 19) nei campionati territoriali. Ciliegina sulla torta la promozione in serie C con tutti atleti Under 19 in rosa. "Siamo contenti, vuol dire che si lavora bene in ogni settore – ha aggiunto Masala –. Da una parte è frutto della scelta che abbiamo fatto, ovvero mettere Fabio Pantalei come allenatore per una squadra così giovane, ma è stata una scelta giusta che ha dato i suoi frutti. Pantalei è un tecnico importante, forse anche troppo per queste categorie. Ma i risultati si sono visti". I risultati si sono visti sì, con l’affermazione della squadra Under 14 composta da ragazzi Under 14 ma anche Under 13 che si sono amalgamati in maniera parfetta, concludendo con una vittoria netta contro il Club Arezzo nella finalissima regionale disputata in casa. Un finale a lieto fine per una squadra che durante tutto l’anno si è allenata con dedizione.