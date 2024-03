I gialli domani a Piacenza. Coach Giuliani e il futuro: "Sì, io vorrei restare qui»

"La domanda sul mercato si può evitare, ma se la volete fare fatela". Trova anche il tempo per scherzare Alberto Giuliani, alla vigilia di un’ultima gara di regular season da affrontare con cuore e braccio leggero ma che può dare parecchie indicazioni in più al tecnico. Un tecnico che non svela la formazione (ci saranno scampoli di match per rivedere in campo Sapozhkov e Pinali e Brehme con più costanza?), che non rivela se c’è già un accordo con Modena per la prossima stagione ma dice di voler rimanere, che non considera troppo l’infortunio che terrà lontano l’alzatore di Trento Riccardo Sbertoli per alcune settimane dal campo, sicuramente anche per l’inizio della serie play off contro Modena.

Giuliani, partiamo dal match di domenica: che aspettative ha contro Piacenza?

"Sono molto curioso di vedere a che punto sia questa squadra, se si sia o no avvicinata alle migliori come rendimento. Mi riferisco in modo particolare alla nostra continuità, alla capacità di giocare con pazienza contro queste squadre dotate di una battuta formidabile".

Su cosa deve puntare la sua squadra?

"Modena deve puntare ad aumentare la concentrazione, a fare sempre meglio le cose che stiamo proponendo, che stanno dando dei risultati. Risultati che però ancora non arrivano con quell’intensità e quella continua volontà che servono per stare con costanza nell’alto livello". Sarà soddisfatto della partita se?

"Uscirò dal PalaBanca soddisfatto se staremo in gara per tutto il match, se svilupperemo un gioco collettivo anche quando la ricezione soffrirà e per forza di cose le situazioni si complicheranno".

Andiamo un passo avanti, verso i playoff: una Trento senza Sbertoli è una Trento più semplice da affrontare?

"Prima di tutto occorre fare gli auguri a Riccardo Sbertoli per una pronta guarigione. Per noi? Il parco attaccanti di Trento lo conosciamo, non credo che cambierà molto a parte il fatto di adeguarsi al nuovo palleggiatore".

Infine guardiamo alla stagione 2024/2025: state già parlando di futuro negli uffici?

"Stiamo parlando del futuro con la società, senza ombra di dubbio. Non dei giocatori, ma del mio in particolare. La risposta è questa, stiamo parlando". Lei vorrebbe rimanere sulla panchina di Modena?

"Da parte mia c’è la volontà di rimanere, ma i matrimoni si fanno sempre in due: ci vuole il marito ma ci vuole anche la moglie".