Volley Il Team Lunigiana riparte da Merello: "Vogliamo crescere ma prima la salvezza"

È stato un corteggiamento in piena regola e alla fine Francesco Merello e il Team Volley Lunigiana si sono detti un ’sì’ accorato e convinto, con una stretta di mano. Tutto è possibile quando c’è una visione comune. Il neo allenatore, che guiderà la squadra nel prossimo campionato di serie C, sarà coadiuvato dal decano Alfeo Bragoni, profondo conoscitore dei trabocchetti che il campionato porta dentro. "Abbiamo deciso di puntare su un giovane tecnico che ha molta voglia di crescere – afferma il presidente della società di volley femminile lunigianese Manuel Buttini – e sono convinto lo farà con tutti noi della società. Ovviamente avvalendosi del contributo dell’esperto e decano dei nostri tecnici Bragoni. Merello ha l’obiettivo di consolidare un gruppo dove ci saranno diverse giovani atlete e anche di appassionare alla pallavolo tutte le nostre ragazze del settore giovanile".

"Sono davvero lieto di cominciare una nuova esperienza alla guida di una squadra come il Lunigiana – le prime parole di Merello – in un contesto come quello toscano, dove è risaputo che il livello del volley femminile è davvero altissimo. Ringrazio la dirigenza a cui assicuro tutto il mio impegno per tenere alto i colori del club rosablù. Al di là dell’enorme onore di essere stato scelto per dirigere le operazioni del Lunigiana, sono entusiasta di avere la possibilità di esprimermi in tale contesto e di poter collaborare con gli altri tecnici della società, tra cui Alfeo Bragoni, l’esperta regia del ditti Francesco Cattaneo e del diesse Agnesini già al lavoro per avvalersi di profili esperti".

Cosa si aspetta da questa nuova avventura? "Stiamo lavorando molto con lo staff della società per costruire una rosa dotata di prospetti importanti con potenzialità per fare bene. Al primo impatto su questo palcoscenico, il nostro primo obbiettivo è quello di mantenere la categoria".

Francesco Merello, classe ‘82, ha dato piede al percorso di allenatore all’età di 16 anni conseguendo la qualifica di Allievo. Cresciuto nella società Psm Rapallo, prima giocando nel settore giovanile, fino a militare in serie C nel ruolo di palleggiatore, poi come tecnico del settore giovanile. La carriera militare lo ha tenuto lontano dai campi per qualche anno, riavvicinandosi alla sua passione in territorio spezzino, dove vive con i figli. Nelle ultime tre stagioni ha diretto il Rainbow Volley La Spezia, conquistando nella stagione 22-23 la promozione al palco regionale di serie D femminile. Nell’ultima, quella appena conclusa alla guida della stessa ha raggiunto con lo stesso gruppo i playoff per la promozione in serie C.

