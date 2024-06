Volley: dopo cinque titoli provinciali è arrivato quello regionale conquistato con l’Under 12. Il San Martino non è mai sazio

Per il Volley San Martino, dopo cinque titoli provinciali Fipav, ecco il prestigioso titolo regionale conquistato dalla formazione Under 12-6x6 mista, allenata da Deborah Bazzani, Nellusco Bonori e Gianni Fantini.

I reggiani, nella final four di Bologna, hanno sconfitto in semifinale il Sant’Agostino Ferrara 2 a 0 (15-10, 15-8), poi in finale sempre 2 a 0 (15-3, 15-12), il Sant’Arcangelo di Rimini, andando così ad alzare la coppa di campioni regionali. Ecco i ragazzi vincenti (foto) con i tecnici Bonori e Fantini: Anita Salami, Martina Coppola, Federica Marchi, Anna Coppola, Francesca Garubba, Giacomo Altimani, Martina Veronese, Giacomo Bonini e Marco Santoro. "Quest’anno il settore giovanile ha regalato grandi soddisfazioni - commenta il presidente del sodalizio, Verissimo Marani – e siamo molto soddisfatti sia delle prestazioni dei ragazzi sia dei loro tecnici. A livello provinciale abbiamo vinto i titoli Under 12, Under 15 maschile, U13 e U16 femminili e U12 4x4 misto. Se a questo sommiamo la storica promozione in Serie B2 delle nostre ragazze, possiamo dire che è stata una stagione delle meraviglie".