Emma Villas, ambizione ed entusiasmo. Bisogno: "Onoreremo questa città"

Vernissage per Emma Villas. Alla presenza di sponsor, istituzioni e tifosi, i biancoblù si sono presentati ieri sera nella suggestiva cornice del Chiostro di San Cristoforo. Cerimonia intima, un saluto collettivo e poi un aperitivo dal partner Rombo e Vas per inaugurare una stagione che vede la squadra di coach Graziosi tra le big del ranking cadetto. Sarà una stagione speciale, la decima a Siena: "Dieci anni di attività a Siena è tanta roba – ha detto il presidente Giammarco Bisogno quando ha preso il microfono per l’introduzione della serata –. Tanto impegno, tanta fatica, tante gioie, tante sofferenze, tanti tifosi, tanti sponsor che ci hanno supportato in questo periodo permettendoci di arrivare a questo anniversario. Bello e non scontato. Continueremo a onorare il nome di questa città". Emma Villas pronta per dare il massimo: "Ogni anno è adrenalinico – ha aggiunto Bisogno –, anche lo scorso anno abbiamo fatto un ottimo lavoro arrivando fino alla finale. La banalità non fa parte del nostro dna, non ci si annoia mai. Secondo me sarà adrenalinico anche quest’anno, la A2 è molto bella, lunga, il livello è cresciuto tanto, ci sono squadre con giocatori di Superlega, c’è Brescia, Cento, Ravenna. È un campionato di altissimo livello, cercheremo di fare la nostra figura".

Se fosse un gran premio, Emma Villas partirebbe nelle file di testa: "Secondo me nelle prime tre file ci possiamo stare, direi in seconda. Abbiamo fatto dei buoni tempi in prova ma ora si deve vedere la gara; come dice il mio amico Sirci dobbiamo attendere la dura legge del taraflex".

Il messaggio alla squadra: "Alla fine dico sempre le stesse cose. Spero si trovino bene, chi fa parte del mondo Emma Villas deve stare bene". In rappresentanza delle istituzioni era presente l’assessore allo sport Lorenzo Lorè: "Ho partecipato a molte presentazioni in questa settimana, mi fa particolarmente piacere che questa sia stata organizzata in centro città – ha detto l’assessore –. Emma Villas ormai fa parte del patrimonio della città, con la prima squadra e con le sue formazioni giovanili. Il mio augurio è quello di un’annata sportiva interessante, sicuramente avvincente, divertente, piena di impegno e determinazione. Sono sicuro che saranno raccolti tanti successi".