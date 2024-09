A2 femminile. Cbf Balducci, domani in Romagna l’ultimo test

Tutto pronto in casa Cbf Balducci Macerata per il test di domani alle 16 a San Giovanni in Marignano, ultimo prima del via al campionato di A2 di volley femminile. Si va in Romagna per affrontare dopo una settimana il San Giovanni e sarà una nuova occasione per confrontarsi con un avversario di valore come la Omag-Mt e valutare gli ulteriori passi avanti compiuto da Fiesoli e compagne, quando manca una settimana al via ufficiale alla Serie A2 Tigotà con la trasferta di Casalmaggiore. "Ci aspetta – dice Asia Bonelli, palleggiatrice della Cbf Balducci – un altro allenamento congiunto importante. San Giovanni in Marignano è una formazione costruita per fare molto bene in campionato e affrontarla di nuovo ci permetterà di capire al meglio a che punto siamo arrivate. Sabato scorso nei primi tre set del test con le romagnole siamo andate molto bene, quindi vogliamo ripartire da quella buona prestazione per cercare di tenere alto il nostro livello per tutta la durata dell’allenamento. Questi test servono a questo, al di là del risultato, ovvero confrontarsi con un avversario di valore che, di fronte ai tifosi di casa, vorrà dimostrare di aver compiuto dei passi avanti rispetto all’uscita con noi. Dunque massima concentrazione e tanta voglia di dare tutto in vista dell’esordio in campionato, ormai vicinissimo".