Valsa Group sfida Volley Cisterna per un posto in semifinale

Potrebbe già essere l’occasione per staccare il pass per le semifinali, il match casalingo che sabato vedrà la brillante Valsa Group di questo scorcio di stagione impegnata nella terza giornata (su cinque) del gironcino per il quinto posto contro il Volley Cisterna di Michele Baranowicz. Con Modena già a 6 punti e con Grottazzolina e Milano ancora ferme al palo a quota 0, infatti, un successo pieno potrebbe consentire ai gialloblù di garantirsi l’accesso agli scontri diretti con due giornate di anticipo, considerando anche il fatto che Cisterna, a quota 3, si staccherebbe di 6 punti in caso, come dicevamo, di successo pieno della Valsa.

Pensare troppo a calcoli matematici però può essere dannoso per i ragazzi di coach Giuliani che hanno dimostrato di affrontare col giusto approccio questo impegno spesso snobbato ma che è l’ultima spiaggia per garantirsi una qualificazione europea. Tanto più che Cisterna è realmente la bestia nera della stagione per la Valsa Group, che ha perso due volte su due contro una formazione che le è poi arrivata dietro di 5 punti.

Il match dell’andata è stato un turning point della stagione: Modena ci arrivava da due vittorie consecutive contro Monza e Verona, tre successi su sei match giocati fin lì con le sconfitte arrivate contro Piacenza, Perugia e Trento. Avanti 2-0 in maniera netta, Modena si è poi spenta facendosi trascinare in un tie-break perso. Da lì i gialloblù avevano infilato una serie terribile di sette sconfitte in nove partite, nove sconfitte su dodici prima della reazione finale coi 10 punti su 12 totalizzati nelle ultime quattro uscite.

Ecco Modena deve ripartire dal ricordo vivido del match di andata, con la consapevolezza di avere oggi una condizione atletica più brillante e una mentalità diversa, più incline a soffrire ma soprattutto più attenta a non farsi sfuggire di mano le partite per un dettaglio. La Valsa Group è cresciuta, è ora di dimostrarlo anche contro la bestia nera.